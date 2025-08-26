جنرل ہسپتال سمن آباد کے ایمر جنسی وارڈ کی صورتحال تشویشناک ، ڈاکٹرز ، سٹاف ڈیوٹی سے غائب
فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)جنرل ہسپتال سمن آباد کے ایمرجنسی وارڈ کی صورتحال انتہائی تشویشناک ہوگئی۔ رات کی شفٹ میں تعینات ڈاکٹرز اور سٹاف کا ڈیوٹی سے غائب رہنا معمول بن چکا۔۔۔
جبکہ صفائی کے ناقص انتظامات کے باعث وارڈ میں وبائی امراض پھیلنے کا خدشہ پیدا ہوگیا ۔ مریضوں اور ان کے لواحقین کیلئے بنائے واش رومز تک پر تالے لگا دئیے گئے ۔ انتظامیہ نے مریضوں کے رجسٹریشن جیسے حساس کام کے لیے وارڈ کلینرکو بٹھا دیا ، جس سے شہریوں کی جانوں کو مزید خطرات لاحق ہوگئے ہیں۔جنرل ہسپتال سمن آباد کا ایمرجنسی وارڈ مریضوں اور تیمارداروں کیلئے اذیت گاہ کا منظر پیش کر رہا ہے ۔ رات کی شفٹ میں ڈاکٹرز اور سٹاف کی غیر حاضری کے باعث مریض علاج کے لیے دربدر بھٹکتے ہیں لیکن کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ صفائی کے ناقص انتظامات نے صورتحال کو مزید ابتر بنا دیا ہے ، ذرائع کا کہنا ہے کہ ہسپتال کے ایم ایس ڈاکٹر شہباز کئی برسوں سے عہدے پر فائز ہیں۔ مبینہ مالی بے ضابطگیوں، ناقص کارکردگی اور بدنظمی کے باوجود محکمہ صحت نے انہیں چند ماہ قبل فیصل آباد کے سی ای او ہیلتھ کا اضافی چارج بھی دے رکھا ہے ، جس کی وجہ سے پورے ضلعی نظامِ صحت مفلوج ہو کر رہ گیا ہے ۔ شہریوں کا کہنا ہے جنرل ہسپتال سمن آباد اور ملحقہ آبادیوں کے مریض روزانہ علاج کی سہولت کے بجائے اذیت سہنے پر مجبور ہیں۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ محکمہ صحت اور اعلیٰ حکام فوری نوٹس لیں، ذمہ داروں کو کٹہرے میں لایا جائے ۔