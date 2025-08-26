صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جنرل ہسپتال سمن آباد کے ایمر جنسی وارڈ کی صورتحال تشویشناک ، ڈاکٹرز ، سٹاف ڈیوٹی سے غائب

  • فیصل آباد
جنرل ہسپتال سمن آباد کے ایمر جنسی وارڈ کی صورتحال تشویشناک ، ڈاکٹرز ، سٹاف ڈیوٹی سے غائب

فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)جنرل ہسپتال سمن آباد کے ایمرجنسی وارڈ کی صورتحال انتہائی تشویشناک ہوگئی۔ رات کی شفٹ میں تعینات ڈاکٹرز اور سٹاف کا ڈیوٹی سے غائب رہنا معمول بن چکا۔۔۔

 جبکہ صفائی کے ناقص انتظامات کے باعث وارڈ میں وبائی امراض پھیلنے کا خدشہ پیدا ہوگیا ۔ مریضوں اور ان کے لواحقین کیلئے بنائے واش رومز تک پر تالے لگا دئیے گئے ۔ انتظامیہ نے مریضوں کے رجسٹریشن جیسے حساس کام کے لیے وارڈ کلینرکو بٹھا دیا ، جس سے شہریوں کی جانوں کو مزید خطرات لاحق ہوگئے ہیں۔جنرل ہسپتال سمن آباد کا ایمرجنسی وارڈ مریضوں اور تیمارداروں کیلئے اذیت گاہ کا منظر پیش کر رہا ہے ۔ رات کی شفٹ میں ڈاکٹرز اور سٹاف کی غیر حاضری کے باعث مریض علاج کے لیے دربدر بھٹکتے ہیں لیکن کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ صفائی کے ناقص انتظامات نے صورتحال کو مزید ابتر بنا دیا ہے ، ذرائع کا کہنا ہے کہ ہسپتال کے ایم ایس ڈاکٹر شہباز کئی برسوں سے عہدے پر فائز ہیں۔ مبینہ مالی بے ضابطگیوں، ناقص کارکردگی اور بدنظمی کے باوجود محکمہ صحت نے انہیں چند ماہ قبل فیصل آباد کے سی ای او ہیلتھ کا اضافی چارج بھی دے رکھا ہے ، جس کی وجہ سے پورے ضلعی نظامِ صحت مفلوج ہو کر رہ گیا ہے ۔ شہریوں کا کہنا ہے جنرل ہسپتال سمن آباد اور ملحقہ آبادیوں کے مریض روزانہ علاج کی سہولت کے بجائے اذیت سہنے پر مجبور ہیں۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ محکمہ صحت اور اعلیٰ حکام فوری نوٹس لیں، ذمہ داروں کو کٹہرے میں لایا جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ڈویژنل ڈویلپمنٹ ورکنگ پارٹی کا اجلاس، سڑکوں کی تعمیرومرمت کی دو سکیموں کی منظوری

آر پی او کی زیر صدارت ریجنل کوآرڈی نیشن کمیٹی کا اجلاس

ربیع الائول عقیدت، احترام ،شان و شوکت سے منایا جا ئیگا، ڈی سی

نقشے منظور نہ کمرشلائزیشن فیس جمع ،غیر قانونی عمارتیں اور دکانیں سیل

ڈی پی او میانوالی کا آفس کی برانچز کا وزٹ،معلومات لیں ، صفائی چیک کی

کمشنر سرگودھا کا مریم نواز ہیلتھ کلینک للیانی کا اچانک دورہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
صوبے‘ نئے صوبے اور دو خاص اجلاس
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
صفائی سے ہونے والی واردات… (1)
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
اعتراف ہی نہیں تومعافی کیسی ؟
عرفان صدیقی
رشید صافی
انتظامی اکائیوں کی تشکیل
رشید صافی
کنور دلشاد
دیوہیکل صوبے‘ گورننس کے مسائل
کنور دلشاد
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(4)
حافظ محمد ادریس