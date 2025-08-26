سیلز ٹیکس ریفنڈز ، 4 ارب 33 کروڑ کی مشکوک ادائیگیاں
فیصل آباد (بلال احمد سے )قومی خزانے پر اربوں روپے کا وار! فیصل آباد کے ریجنل ٹیکس آفس میں سیلز ٹیکس ریفنڈز کے نام پر 4 ارب 33 کروڑ روپے سے زائد کی مشکوک ادائیگیوں کا انکشاف ہوا ہے ۔
آڈٹ رپورٹ کے مطابق فاسٹر نامی خودکار نظام کے ذریعے 249 کیسز میں ریفنڈ جاری کیے گئے ، مگر نہ خریداری اور برآمدات کا ریکارڈ چیک کیا گیا اور نہ ہی یہ دیکھا گیا کہ متعلقہ کمپنیوں کی پیداواری صلاحیت اتنے بڑے پیمانے پر برآمدات کی اجازت دیتی بھی ہے یا نہیں۔مالی سال 2023-24 کے دوران فیصل آباد میں ایف بی آر سے رجسٹرڈ متعدد افراد نے اپنی ماہانہ سیلز ٹیکس ریٹرنز میں اسٹاک صفر ظاہر کیا۔ اس کے بعد ریفنڈ کے لیے بنائے گئے آن لائن نظام ‘‘فاسٹر’’ نے 249 کیسز میں اربوں روپے کے ریفنڈز بغیر کسی تصدیق کے جاری کر دئیے ۔ یہ نظام نہ مقدار اور قیمت کا تقابلی جائزہ لے سکا، نہ خام مال اور تیار مال کے تعلق کو پرکھ سکا، نہ بجلی و گیس کی کھپت اور پیداواری صلاحیت کو مدنظر رکھ سکا اور نہ ہی بینکنگ چینلز یا ضائع شدہ مواد کے حساب کو جانچ سکا۔آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ فاسٹر سسٹم کے آغاز سے اب تک اس کی کوئی اپ ڈیٹ یا اصلاح نہیں کی گئی، جس کے باعث یہ کمزور اور غیر مؤثر ثابت ہو رہا ہے ۔ قومی خزانے پر پڑنے والا یہ بھاری بوجھ دراصل نظام کی خامیوں اور کمزور مانیٹرنگ کا نتیجہ ہے ۔مزید یہ کہ محکمہ کو لازم تھا کہ ریفنڈ کے بعد پوسٹ ریفنڈ آڈٹ کیا جائے ، مگر ایسا نہ ہونے سے اربوں روپے کے وسائل بغیر کڑی جانچ پڑتال کے تقسیم ہو گئے ۔ ذرائع کے مطابق یہ بے ضابطگیاں اگست تا نومبر 2024ء کے دوران رپورٹ ہوئیں، جس پر محکمے نے دعویٰ کیا کہ تمام کیسز آڈٹ کے لیے منتخب ہو چکے ہیں۔ تاہم جنوری 2025ء میں ڈیپارٹمنٹل اکاؤنٹس کمیٹی کی واضح ہدایت کے باوجود کارروائی مکمل نہ کی جا سکی۔ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ محض ریفنڈز کا معاملہ نہیں بلکہ قومی معیشت اور نظام کی شفافیت پر ایک بڑا سوالیہ نشان ہے ۔ اگر خامیوں کو فوری طور پر دور نہ کیا گیا تو عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ یوں ہی ضائع ہوتا رہے گا۔ آڈٹ حکام نے سفارش کی ہے کہ فوری قانونی کارروائی کی جائے اور ‘‘فاسٹر’’ سسٹم کا مکمل جائزہ لے کر اس کی کمزوریوں کو دور کیا جائے تاکہ آئندہ قومی خزانے کو بڑے نقصان سے بچایا جا سکے ۔