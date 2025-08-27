ماموں کانجن :بیٹی کو درخت سے باندھنے پر باپ کیخلاف مقدمہ
ماموں کانجن (نمائندہ دنیا)بیٹی کو درخت سے باندھنے پر باپ کے خلاف مقدمہ، پولیس نے لڑکی بازیاب کروا دی۔
تفصیلات کے مطابق تھانہ ماموں کانجن کے نواحی گاؤں 53/2 ٹکڑا جوڑے کھمبے میں رمضان نے اپنی 32 سالہ بیٹی اقراء بی بی کو غیر انسانی سلوک کرتے ہوئے پاؤں میں زنجیر ڈال کر درخت کے ساتھ باندھ رکھا تھا، مقامی پولیس نے زنجیر سے بندھی لڑکی کو بازیاب کروا لیا۔اقرا بی بی کو تقریباً تین ماہ قبل اس کے شوہر نے گھر سے نکال دیا تھا، جس کے بعد وہ اپنے والد کے گھر آگئی تھی تب سے ہی اسے صحن میں لگے درخت کے ساتھ باندھ رکھا گیا۔ پولیس نے والد کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید کارروائی کا آغاز کر دیا۔