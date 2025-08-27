صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ماموں کانجن :بیٹی کو درخت سے باندھنے پر باپ کیخلاف مقدمہ

  • فیصل آباد
ماموں کانجن :بیٹی کو درخت سے باندھنے پر باپ کیخلاف مقدمہ

ماموں کانجن (نمائندہ دنیا)بیٹی کو درخت سے باندھنے پر باپ کے خلاف مقدمہ، پولیس نے لڑکی بازیاب کروا دی۔

تفصیلات کے مطابق تھانہ ماموں کانجن کے نواحی گاؤں 53/2 ٹکڑا جوڑے کھمبے میں رمضان نے اپنی 32 سالہ بیٹی اقراء بی بی کو غیر انسانی سلوک کرتے ہوئے پاؤں میں زنجیر ڈال کر درخت کے ساتھ باندھ رکھا تھا، مقامی پولیس نے زنجیر سے بندھی لڑکی کو بازیاب کروا لیا۔اقرا بی بی کو تقریباً تین ماہ قبل اس کے شوہر نے گھر سے نکال دیا تھا، جس کے بعد وہ اپنے والد کے گھر آگئی تھی تب سے ہی اسے صحن میں لگے درخت کے ساتھ باندھ رکھا گیا۔ پولیس نے والد کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید کارروائی کا آغاز کر دیا۔

 

آج کے کالمز

ایاز امیر
آہنی دوست چین سے ہی کچھ سیکھ لیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کتنا پیسہ ہے ہمارے پاس
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیمی معیار کیسے بہتر ہو گا؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بنگلہ دیش: محبتوں کی تجدید
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
نئے صوبے، نئی زندگی
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
تشدد اور عدم برداشت کی روک تھام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر