علامہ ہشام الٰہی کادورہ تاندلیانوالہ
تاندلیانوالہ (نمائندہ دنیا)جمعیت اہلحدیث پاکستان کے مرکزی امیر علامہ ہشام الٰہی ظہیر نے ربیع الاول کی بابرکت ساعتوں میں تاندلیانوالہ کا خصوصی دورہ کیا۔
اس موقع پر انہوں نے کہا کہ محبتِ رسولؐ ہی امت کو یکجا کرنے کا واحد ذریعہ ہے ، اور اس جذبے کے بغیر کوئی تحریک منزل تک نہیں پہنچ سکتی۔انہوں نے جمعیت اہلحدیث کی تاندلیانوالہ میں دینی اور سماجی خدمات کو سراہتے ہوئے کہا کہ جماعت ہمیشہ اصلاحِ معاشرہ اور دین کے فروغ کے لیے پیش پیش رہی ہے ۔بعد ازاں وہ تاندلیانوالہ کی سماجی شخصیت ملک وقاص ،ملک سلمان کے گھر گئے اور ان کی والدہ محترمہ کے انتقال پر فاتحہ خوانی کی۔اس موقع پر قاری شاکر محمود، حاجی عبد الرزاق م سید مصعب غزنوی اور دیگر موجود تھے۔