صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

علامہ ہشام الٰہی کادورہ تاندلیانوالہ

  • فیصل آباد
علامہ ہشام الٰہی کادورہ تاندلیانوالہ

تاندلیانوالہ (نمائندہ دنیا)جمعیت اہلحدیث پاکستان کے مرکزی امیر علامہ ہشام الٰہی ظہیر نے ربیع الاول کی بابرکت ساعتوں میں تاندلیانوالہ کا خصوصی دورہ کیا۔

 اس موقع پر انہوں نے کہا کہ محبتِ رسولؐ ہی امت کو یکجا کرنے کا واحد ذریعہ ہے ، اور اس جذبے کے بغیر کوئی تحریک منزل تک نہیں پہنچ سکتی۔انہوں نے جمعیت اہلحدیث کی تاندلیانوالہ میں دینی اور سماجی خدمات کو سراہتے ہوئے کہا کہ جماعت ہمیشہ اصلاحِ معاشرہ اور دین کے فروغ کے لیے پیش پیش رہی ہے ۔بعد ازاں وہ تاندلیانوالہ کی سماجی شخصیت ملک وقاص ،ملک سلمان کے گھر گئے اور ان کی والدہ محترمہ کے انتقال پر فاتحہ خوانی کی۔اس موقع پر قاری شاکر محمود، حاجی عبد الرزاق م سید مصعب غزنوی اور دیگر موجود تھے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

نشتر ہسپتال،عملے کی نگرانی کیلئے مانیٹرنگ نظام فعال،500کیمرے نصب

ڈی سی لودھراں کا سیلاب زدہ علاقوں میں انتظامات کا جائزہ

انسپکشن ٹیم کاپرائمری سکول کا دورہ ،کارکردگی کو سراہا

کامیاب پولیو مہم کیلئے اقدامات کئے جارہے ، وسیم حامد سندھو

وہاڑی میں ربیع الاوّل کے آغاز پر سنی علماء کونسل کی ریلی

غریب خاندان کے مکان پر قبضہ کی کوشش،قتل کی دھمکیاں

آج کے کالمز

ایاز امیر
آہنی دوست چین سے ہی کچھ سیکھ لیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کتنا پیسہ ہے ہمارے پاس
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیمی معیار کیسے بہتر ہو گا؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بنگلہ دیش: محبتوں کی تجدید
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
نئے صوبے، نئی زندگی
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
تشدد اور عدم برداشت کی روک تھام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر