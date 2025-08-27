صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹو بہ :استقبال ربیع الاول کے سلسلہ میں میلاد ریلی نکالی گئی

  • فیصل آباد
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )دارالعلوم کریمیہ رضویہ سے استقبال ربیع الاول کے سلسلہ میں میلاد ریلی نکالی گئی، جس کی قیادت تنظیم العلماء اہلسنت کے ضلعی صدر صاحبزادہ منعم حسنین صدیقی نے کی۔

ریلی میں مولانا گل نبی قادری، ڈاکٹر ابوبکر سیالوی، شفقت شبیر سمیت مقامی علماء کرام اور دیگر لوگوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ریلی کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے صاحبزادہ منعم حسنین صدیقی نے کہا کہ حضور نبی کریمؐ نے دنیا کو ایسا نظام دیا جس کی پیروی کرکے دنیا بھر میں ہر شخص کو عزت اور ہر معاشرے کو باوقار مقام دیا جا سکتا ہے ۔ اگر آج امت مسلمہ اسلام کی بنیادی تعلیمات پر عمل کرے تو اپنے تمام مسائل سے چھٹکارا حاصل کر سکتی ہے ۔ بعد ازاں ریلی کے شرکاء واپس دارالعلوم کریمیہ رضویہ پہنچ کر پرامن طور پر منتشرہو گئے ۔

 

