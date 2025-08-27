نئے سکولز میں جوائننگ نہ دینے والے اساتذہ کی رپورٹ طلب
فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)پنجاب میں اساتذہ کی ریشنلائزیشن کے معاملے پر محکمہ تعلیم متحرک، نئے سکولز میں جوائن نہ کرنے والے اساتذہ کے خلاف رپورٹ طلب کرلی گئی جبکہ سکول انفارمیشن سسٹم پر طلبہ کی موجودہ تعلیمی حیثیت اور کوائف کے اندراج کی فوری تصدیق کا حکم بھی دے دیا گیا۔
تفصیلات کے مطابق سکول ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ کی جانب سے جاری احکامات میں ہدایت کی گئی ہے کہ ریشنلائزیشن کے پہلے مرحلے کا مقصد زائد اساتذہ رکھنے والے سکولوں سے اساتذہ کو کم عملے والے سکولوں میں منتقل کرنا تھا، تاہم یہ بات سامنے آئی ہے کہ متعدد اساتذہ نے اپنے نئے سکولوں میں سکول انفارمیشن سسٹم کے ذریعے جوائن نہیں کیا، اس پر تمام چیف ایگزیکٹو آفیسرز کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ ان اساتذہ کے جوائن نہ کرنے کی وجوہات فوری طور پر فراہم کریں۔نوٹیفکیشن میں مزید کہا گیا ہے کہ ریشنلائزیشن کے دوسرے مرحلے کا آغاز اسی ہفتے کیا جا رہا ہے اور تمام چیف ایگزیکٹو آفیسرز کو پابند بنایا گیا ہے کہ وہ دو روز کے اندر سکول انفارمیشن سسٹم پر طلبہ کے اندراج کی تصدیق یقینی بنائیں تاکہ سکولوں میں اساتذہ کی تعیناتی درست انداز میں ممکن ہو سکے ۔حکومتی ذرائع کے مطابق اس اقدام کا مقصد صوبہ بھر میں اساتذہ کی کمی کو پورا کرنا اور طلبہ کو بہتر تعلیمی سہولیات فراہم کرنا ہے ۔ تاہم اساتذہ تنظیموں نے ماضی کی طرح ایک بار پھر ریشنلائزیشن پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہاہے کہ بعض اساتذہ کو ایسے سکولوں میں بھیجا گیا ہے جو ان کے گھروں سے درجنوں کلو میٹر دور ہیں ،یونین رہنماؤں نے کہا ہے کہ اگر حکومت سہولیات فراہم کرتے ہوئے متوازن پالیسی اپنائے تو یونین بھی اس عمل کی حمایت کرے گی۔