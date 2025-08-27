صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شورکوٹ:اسسٹنٹ کمشنر کا پٹوار خانے کا اچانک معائنہ

  • فیصل آباد
شورکوٹ (نمائندہ دنیا )اسسٹنٹ کمشنر شورکوٹ میڈم شازیہ رحمن نے پتن روڈ واقع چوہان پلازہ میں قائم پٹوار خانہ کا اچانک معائنہ کیا۔۔۔

 جہاں انہوں نے مختلف اہم رجسٹرز بشمول رجسٹر روزنامچہ، رجسٹر انتقالات، جمعبندی، لال کتاب، گرداوری رجسٹر اور عکس شجرہ کا تفصیلی جائزہ لیا۔معائنے کے دوران اسسٹنٹ کمشنر نے متعلقہ پٹواری کو ہدایت کی کہ وہ دفتر میں وقت کی پابندی کو یقینی بنائے ، عوامی مسائل کو بروقت حل کرے اور تمام امور شفاف انداز میں نمٹائے ۔اس کے ساتھ ساتھ سرکاری ٹیکسز سے متعلق آگاہی کے لیے بینرز نمایاں مقامات پر آویزاں کرنے کی بھی ہدایت جاری کی گئی۔انہوں نے پٹواریوں کو واضح طور پر حکم دیا کہ ریکارڈ مکمل، مرتب اور صاف رکھا جائے ۔

 

