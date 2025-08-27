جڑانوالہ:چیف آفیسر کا پارکس اور گرین بیلٹس کا دورہ ،ہدایات جاری
جڑانوالہ (نمائندہ دنیا) اسسٹنٹ کمشنر جڑانوالہ کی ہدایت پر چیف آفیسر محسن مظہر اور گارڈن انسپکٹر مرزا سجاد و انجینئر رومان کے ہمراہ پارکس کا دورہ کیا۔
تفصیلات کے مطابق، اسسٹنٹ کمشنر جڑانوالہ رنگزیب کی ہدایت پر شہریوں کو بہتر سہولیات فراہم کرنے کے لیے چیف آفیسر میونسپل کمیٹی محسن مظہر نے مختلف باغوں اور گرین بیلٹس کا دورہ کیا، ان کے ہمراہ گارڈن انسپکٹر مرزا سجاد اور سب انجینئر رومان موجود تھے ۔چیف آفیسر محسن مظہر نے پارکوں، گرین بیلٹس اور مین روڈز کی صفائی و ستھرائی کے کام کا جائزہ لیا اور ہدایت جاری کی کہ بے نظیر پارک اور واٹر ورکس پارک میں صفائی کے عمل کو بہتر بنایا جائے تاکہ بچوں، خواتین اور دیگر افراد کو کسی قسم کے مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے ۔