صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گوجرہ:پیشی پر آنے والی ماں اور بیٹی پر مخالفین کا وحشیانہ حملہ

  • فیصل آباد
گوجرہ:پیشی پر آنے والی ماں اور بیٹی پر مخالفین کا وحشیانہ حملہ

گوجرہ (نمائندہ دُنیا)گوجرہ میں پیشی پر آنے والی ماں اور بیٹی پر مخالفین کا وحشیانہ حملہ ، زخمی کر دیا۔تفصیلات کے مطابق چک نمبر 95 ج ب کی رہائشی بینش نے تھانہ صدر گوجرہ میں مقدمہ درج کروایا ہے کہ۔۔۔

 وہ اپنی والدہ کے ہمراہ گوجرہ تحصیل کچہری پیشی پر آئی ہوئی تھیں، پیشی کے بعد جب وہ واپس گھر جا رہی تھیں تو ان کے مخالفین، رمضان عرف کاکا وغیرہ چار افراد نے ان پر حملہ کر دیا اور ٹھڈوں و مکوں سے دونوں ماں بیٹی کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا۔چیخ و پکار سن کر کچہری آئے لوگ جمع ہوئے تو ملزمان فرار ہو گئے ۔ صدر پولیس نے ملزمان کی تلاش شروع کر دی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ڈاکوؤں کی دیدہ دلیری،شہری کولوٹ کرمرغابنا دیا،بدترین تشدد

ورلڈ کلچر فیسٹیول کا آغاز 30اکتوبر کو ہو گا

جماعت اسلامی کا اتوارکو حقوق کراچی مارچ کا اعلان

تیزرفتار ٹرک نے موٹرسائیکل سوار کوکچل دیا

پولیس چیف کی سرچ آپریشنز مزید موثر بنانے کی ہدایت

صوبائی محتسب کی زیرصدارت مشیران کااجلاس

آج کے کالمز

ایاز امیر
آہنی دوست چین سے ہی کچھ سیکھ لیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کتنا پیسہ ہے ہمارے پاس
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیمی معیار کیسے بہتر ہو گا؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بنگلہ دیش: محبتوں کی تجدید
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
نئے صوبے، نئی زندگی
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
تشدد اور عدم برداشت کی روک تھام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر