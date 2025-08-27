گوجرہ:پیشی پر آنے والی ماں اور بیٹی پر مخالفین کا وحشیانہ حملہ
گوجرہ (نمائندہ دُنیا)گوجرہ میں پیشی پر آنے والی ماں اور بیٹی پر مخالفین کا وحشیانہ حملہ ، زخمی کر دیا۔تفصیلات کے مطابق چک نمبر 95 ج ب کی رہائشی بینش نے تھانہ صدر گوجرہ میں مقدمہ درج کروایا ہے کہ۔۔۔
وہ اپنی والدہ کے ہمراہ گوجرہ تحصیل کچہری پیشی پر آئی ہوئی تھیں، پیشی کے بعد جب وہ واپس گھر جا رہی تھیں تو ان کے مخالفین، رمضان عرف کاکا وغیرہ چار افراد نے ان پر حملہ کر دیا اور ٹھڈوں و مکوں سے دونوں ماں بیٹی کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا۔چیخ و پکار سن کر کچہری آئے لوگ جمع ہوئے تو ملزمان فرار ہو گئے ۔ صدر پولیس نے ملزمان کی تلاش شروع کر دی ہے ۔