وزیراعلیٰ پنجاب کا خاتون پر تیزاب پھینکنے کے واقعہ کا نوٹس

  • فیصل آباد
وزیراعلیٰ پنجاب کا خاتون پر تیزاب پھینکنے کے واقعہ کا نوٹس

فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے سمندری میں خاتون پر تیزاب پھینکنے کے واقعہ کا نوٹس لے لیا۔ انہوں نے ہدایت کی ہے کہ الائیڈ اسپتال میں زیر علاج متاثرہ خاتون کو بہترین طبی سہولیات فراہم کی جائیں اور واقعہ میں ملوث ملزم کو فوری گرفتار کرکے سخت کارروائی عمل میں لائی جائے۔

تفصیلات کے مطابق وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر ایم پی اے حنا پرویز بٹ نے الائیڈ ہسپتال جا کر سمندری میں چند روز قبل تیزاب گردی سے متاثرہ خاتون کی عیادت کی اور اہل خانہ سے ملاقات کی۔ انہوں نے سی پی او فیصل آباد سے واقعہ کی رپورٹ بھی طلب کر لی۔اس موقع پر حنا پرویز بٹ کا کہنا تھا کہ تیزاب گردی جیسے گھناونے جرائم کسی صورت برداشت نہیں کیے جائیں گے اور متاثرہ خاندان کو ہر ممکن انصاف فراہم کیا جائے گا۔ پولیس ترجمان کے مطابق ملزم کی گرفتاری کے لیے خصوصی ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے اور مختلف مقامات پر چھاپے مارے جا رہے ہیں ،ملزم کو جلد گرفتار کرکے عدالت کے سامنے پیش کیا جائے گا۔واضح رہے کہ مذکورہ واقعہ سمندری میں گھریلو تنازع کے باعث پیش آیا تھا، جس میں شوہر نے اپنی اہلیہ پر تیزاب پھینک دیا تھا، متاثرہ خاتون تشویشناک حالت میں ہسپتال منتقل کی گئی تھی جہاں اس کا علاج جاری ہے ۔

 

