ٹوبہ :ریلوے پھاٹک پر فلائی اوور نہ بننے سے شہری پریشان
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)جھنگ روڈ انٹرچینج سے رجانہ موٹر وے انٹرچینج تک جاری ڈبل روڈ منصوبے میں ٹوبہ ریلوے پھاٹک پر فلائی اوور کی تعمیر کے فوری اقدامات اٹھائے جائیں، بصورت دیگر ڈبل روڈ کی افادیت بری طرح متاثر ہو گی۔
تفصیلات کے مطابق ریلوے پھاٹک پر روزانہ کئی گھنٹے گاڑیاں پھنسی رہتی ہیں، جس کے باعث مریض ہسپتال وقت پر نہیں پہنچ پاتے ، بچے سکول دیر سے پہنچتے ہیں، جبکہ دفتری ملازمین اور دیگر شہری اپنی مصروفیات متاثر ہونے پر مشکلات کا شکار ہیں۔ٹرینوں کے گزرنے سے قبل اور بعد میں گاڑیوں کی قطاریں میلوں تک پھیل جاتی ہیں، جس سے اعصاب شکن صورتحال پیدا ہو جاتی ہے ۔ بار بار ٹریفک جام نے کاروبار کو شدید نقصان پہنچایا ہے اور اشیائے ضروریہ و مال بردار گاڑیاں وقت پر منزل تک نہیں پہنچ پاتیں، جس سے ترسیل متاثر اور اخراجات بڑھ جاتے ہیں۔ٹرانسپورٹرز کا کہنا ہے کہ ڈیزل کے اضافی خرچ اور وقت کے ضیاع سے انہیں روزانہ بھاری مالی نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے ۔ آبادی کے بڑھنے اور گاڑیوں کی تعداد میں اضافے کے ساتھ آنے والے برسوں میں یہ مسئلہ کئی گنا بڑھ جائے گا۔عوامی حلقوں نے کہا کہ ڈبل روڈ منصوبے کے تخمینے سے کروڑوں روپے کی بچت ہوئی ہے ، اس رقم کو ٹوبہ ریلوے پھاٹک پر فلائی اوور کی تعمیر پر خرچ کیا جائے تاکہ ٹریفک کے دیرینہ مسئلے کو مستقل بنیادوں پر حل کیا جا سکے ۔سول سوسائٹی، ٹرانسپورٹرز اور تاجر برادری نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ وہ بروقت ایکشن لے اور اس اہم شاہراہ کو حقیقی معنوں میں عوام کے لیے سہولت بنائے ۔