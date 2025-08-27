صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ماموں کانجن :ڈاکوؤں نے شہری کو باندھ کر کھیت میں پھینک دیا

  • فیصل آباد
ماموں کانجن (نمائندہ دنیا)دو وارداتیں، ڈاکوؤں نے شہری کو لوٹنے کے بعد باندھ کر کماد کے کھیت میں پھینک دیا۔ تفصیلات کے مطابق چک 551 گ ب کا رہائشی غلام عباس صبح ساڑھے چار بجے چک 497 گ ب گلشیر سے اپنے گاؤں جا رہا تھا کہ۔۔۔

چک 552 گ ب میں پہلے سے کھڑے تین مسلح ڈاکوؤں نے گن پوائنٹ پر اسے روک لیا اور 47 ہزار روپے نقدی اور 22 ہزار مالیت کا موبائل فون چھین لیا اور پھر رسیوں سے باندھ کر قریبی کماد کے کھیت میں پھینک دیا ۔علاوہ ازیں چک 53/2 ٹکڑا میں غلام مرتضی راجپوت کا بیٹا فہد اپنی موٹر سائیکل کھیتوں میں کھڑی کرکے فصل کو پانی لگا رہا تھا کہ نامعلوم چور اس کی موٹر سائیکل لے گئے ۔

 

