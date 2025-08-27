صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چناب نگر:خدام ختم نبوت پاکستان کی مجلس شوریٰ و عاملہ کا اجلاس

  • فیصل آباد
چناب نگر (نامہ نگار )خدام ختم نبوت پاکستان کی مجلس شوریٰ و عاملہ کا مشترکہ اجلاس منعقد ہوا جس کی صدارت چیئرمین مولانا علامہ محمد قادری نے کی۔ اجلاس میں شوریٰ و عاملہ کے ممبران نے بھرپور شرکت کی۔اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے۔۔۔

 مقررین نے کہا کہ ختم نبوت اور قادیانیت کے متعلق آئینی شقوں کو ختم کرنے کی کسی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے ،قانون ناموس رسالت ہمارے لیے زندگی و موت کا مسئلہ ہے ، ہر فورم پر عقیدہ ختم نبوت، تحفظ ناموس رسالت اور قادیانیوں کے متعلق قوانین کے دفاع کا فریضہ سرانجام دیا گیا ہے اور آئندہ بھی جاری رہے گا۔مولانا علامہ محمد قادری نے کہا کہ امت مسلمہ نے قادیانی گروہ کو ان کے کفریہ عقائد کی وجہ سے اسلام اور مسلمانوں سے علیحدہ کر دیا ہے ۔ سرپرست کونسل کے ممبران مولانا عطاء الرحمن حقانی، مولانا ذوالفقار نقشبندی، پیر عمر فاروق بہلوی، مولانا مفتی محمد ریاض جمیل اور دیگر نے کہا کہ اسلام کی حقانیت اور سچائی کو پوری دنیا میں آشکار کریں گے ، چناب نگر میں7 ستمبر کو ہونے والی ختم نبوت کانفرنس عملی اتحاد کا نمونہ ہوگی۔ 

 

