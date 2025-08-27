صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فیصل آباد ایئرپورٹ پرہیروئن سمگل کرنیکی کوشش ،خاتون گرفتار

  • فیصل آباد
فیصل آباد ایئرپورٹ پرہیروئن سمگل کرنیکی کوشش ،خاتون گرفتار

فیصل آباد،ٹھیکریوالا (سٹاف رپورٹر، نمائندہ دنیا) فیصل آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اے ایس ایف کی بروقت کارروائی کے دوران منشیات سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی ،دبئی جانے والی خاتون مسافر کو شہد کی بوتلوں کی آڑ میں ہیروئن چھپانے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔

تفصیلات کے مطابق شاہکوٹ کی رہائشی خاتون (ت )دبئی جانے کے لیے ایئرپورٹ پہنچی، جہاں اس کے بیگ کو مشکوک جانتے ہوئے اے ایس ایف اہلکاروں نے خصوصی چیکنگ کی۔ تلاشی کے دوران بیگ سے جار برآمد ہوئے جن میں شہد کے بجائے مائع آئس ہیروئن بھری ہوئی تھی۔حکام کے مطابق خاتون نے یہ منشیات بڑی مہارت سے پیک کی ہوئی تھی تاکہ مشین سکیننگ اور معمول کی تلاشی سے بچ سکے ۔ تاہم اے ایس ایف نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے اس خطرناک کھیل کو بے نقاب کر دیا، ابتدائی تفتیش کے بعد گرفتار خاتون کو مزید کارروائی اور بین الاقوامی سمگلنگ نیٹ ورک تک رسائی کے لیے اے این ایف کے حوالے کر دیا گیا ہے ۔

 

