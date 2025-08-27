واسا کی ناقص کارکردگی سے شہری مشکلات کا شکار :طاہر ایوب
فیصل آباد (سٹی رپورٹر،سٹاف رپورٹر) جماعت اسلامی کے رہنما ء و ممبر امن کمیٹی میاں طاہر ایوب نے کہا ہے کہ حالیہ بارشوں کے بعد واسا اور دیگر انتظامی اداروں کی ناقص کارکردگی کی وجہ سے سارا شہر جوہڑ کی شکل اختیار کر گیا۔۔۔
بارشوں کی وجہ سے اکثر نشیبی علاقوں میں پانی بھر گیا جس سے شہری شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ سڑکوں پر پانی جمع ہونے سے شہریوں کو آمدورفت میں دشواری کا سامنا ہے ، نمازیوں کا مساجد تک جانا مشکل ہوگیا ہے ، گندے پانی سے اٹھنے والے تعفن سے شہری بیماریوں کا شکار ہونا شروع ہوگئے ۔انہوں نے کہا کہ ضلعی انتظامیہ نے دعویٰ کیا تھا کہ واسا نے مون سون سے پہلے آب نکاسی کا انتظام کر لیا مگر حالیہ بارشوں نے واسا کے تمام دعوؤں کا پول کھول دیا۔ تعفن زدہ ماحول موسمی اور وبائی بیماریوں کا موجب بن رہا ہے ۔ ایک طرف حکومت ڈینگی کے خلاف مہم چلا رہی ہے تو دوسری طرف گندے پانی سے اٹھنے والے تعفن اور بدبو نے شہریوں کا جینا حرام کر دیا ہے ۔انہوں نے کہا کہ شہری واسا حکام کو شکایات کا اندراج بھی کرواتے ہیں لیکن حکام مسائل کے حل کے بجائے خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں، پاکستان کے تیسرے بڑے شہر کو لاوارث چھوڑ دیا گیا ہے ۔ میاں طاہر ایوب نے ڈپٹی کمشنر فیصل آباد سے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر اس سنگین صورت حال کا نوٹس لیا جائے ، ورنہ شہر میں وبائی امراض پھوٹ پڑنے کا اندیشہ ہے جس کی تمام تر ذمہ داری انتظامیہ پر ہوگی۔