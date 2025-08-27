صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پیرمحل:انتظامیہ کی کارروائی، کروڑوں مالیتی اراضی مافیا سے واگزار

  • فیصل آباد
پیرمحل (نمائندہ دنیا) اسسٹنٹ کمشنر پیرمحل کی قبضہ مافیا کیخلاف کارروائی ،کروڑوں روپے مالیت کی 6 ایکڑ سے زائد سرکاری اراضی واگزار کروالی۔اسسٹنٹ کمشنر ذوالفقار صابر نے پولیس فورس، سول ڈیفنس اور محکمہ مال کی ٹیم کے ہمراہ شہر کی مضافاتی آبادی (سی)پلاٹ میں قبضہ گروپوں کے خلاف آپریشن کرتے ہوئے۔۔۔

 صوبائی حکومت کی ملکیت قیمتی اراضی کو قبضہ مافیا سے واگزار کروایا۔ غیر قانونی تعمیرات کو گرانے کے لیے انتظامیہ کی جانب سے بھاری مشینری کا استعمال کیا گیا۔اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر ذوالفقار صابر کا کہنا تھا کہ جیسے جیسے قبضہ گروپوں کی نشاندہی ہوگی، ویسے ہی آپریشن میں بھی تیزی لائی جائے گی، جو افراد قبضہ مافیا کا روپ دھار کر صوبائی حکومت کی ملکیت اراضی پر غیر قانونی قبضہ جمائے بیٹھے ہیں وہ خود بخود اپنا قبضہ ختم کریں ورنہ انہیں سخت قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔انہوں نے کہا کہ جس انداز سے بلا تفریق قبضہ گروپوں کے خلاف آپریشن جاری ہے ، قوی امکان ہے کہ بہت جلد تحصیل کو قبضہ مافیا سے پاک کردیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ قبضہ مافیا کے خاتمے کے لیے حکومت پنجاب کے ویژن کے مطابق سختی سے عمل درآمد جاری ہے ، اور تاحال قبضہ مافیا کے خلاف مزید کارروائی جاری تھی۔

 

