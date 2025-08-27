صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جڑانوالہ میں سرکاری اراضی پر قبضے کیخلاف شہریوں کا احتجاج

  • فیصل آباد
جڑانوالہ میں سرکاری اراضی پر قبضے کیخلاف شہریوں کا احتجاج

فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)جڑانوالہ میں رہائشیوں نے سرکاری اراضی پر بااثر افراد کے قبضے کے خلاف احتجاج کیا۔تفصیلات کے مطابق جڑانوالہ کے نواحی گاؤں 55 گ ب میں علاقہ مکینوں نے آبادی کی سرکاری زمین پر بااثر افراد کی جانب سے قبضے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا، جس میں مردوں کے ساتھ خواتین نے بھی شرکت کی۔

اس موقع پر مظاہرین کا کہنا تھا کہ حکومت نے جناح آبادی سکیم کے تحت 1986 میں زمین الاٹ کی تھی، جس میں 30 مرلے پارک، 15 مرلے مسجد اور 15 مرلے مدرسہ کے لیے رکھی گئی تھی۔رہائشیوں کا کہنا ہے کہ یہ زمین عوامی سہولتوں کے بجائے گندگی کے ڈھیروں اور مویشیوں کی حویلیوں میں بدل گئی ہے ۔ اہلِ علاقہ نے الزام لگایا کہ جب وہ اعتراض کرتے ہیں تو قبضہ کرنے والے دھمکیاں دیتے ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ حکومت فوراً کارروائی کرے اور زمین اصل مقصد کے لیے واگزار کرائے تاکہ علاقے کے لوگ مسجد، مدرسہ اور پارک کی سہولت حاصل کر سکیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

نشتر ہسپتال،عملے کی نگرانی کیلئے مانیٹرنگ نظام فعال،500کیمرے نصب

ڈی سی لودھراں کا سیلاب زدہ علاقوں میں انتظامات کا جائزہ

انسپکشن ٹیم کاپرائمری سکول کا دورہ ،کارکردگی کو سراہا

کامیاب پولیو مہم کیلئے اقدامات کئے جارہے ، وسیم حامد سندھو

وہاڑی میں ربیع الاوّل کے آغاز پر سنی علماء کونسل کی ریلی

غریب خاندان کے مکان پر قبضہ کی کوشش،قتل کی دھمکیاں

آج کے کالمز

ایاز امیر
آہنی دوست چین سے ہی کچھ سیکھ لیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کتنا پیسہ ہے ہمارے پاس
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیمی معیار کیسے بہتر ہو گا؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بنگلہ دیش: محبتوں کی تجدید
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
نئے صوبے، نئی زندگی
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
تشدد اور عدم برداشت کی روک تھام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر