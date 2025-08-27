جڑانوالہ میں سرکاری اراضی پر قبضے کیخلاف شہریوں کا احتجاج
فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)جڑانوالہ میں رہائشیوں نے سرکاری اراضی پر بااثر افراد کے قبضے کے خلاف احتجاج کیا۔تفصیلات کے مطابق جڑانوالہ کے نواحی گاؤں 55 گ ب میں علاقہ مکینوں نے آبادی کی سرکاری زمین پر بااثر افراد کی جانب سے قبضے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا، جس میں مردوں کے ساتھ خواتین نے بھی شرکت کی۔
اس موقع پر مظاہرین کا کہنا تھا کہ حکومت نے جناح آبادی سکیم کے تحت 1986 میں زمین الاٹ کی تھی، جس میں 30 مرلے پارک، 15 مرلے مسجد اور 15 مرلے مدرسہ کے لیے رکھی گئی تھی۔رہائشیوں کا کہنا ہے کہ یہ زمین عوامی سہولتوں کے بجائے گندگی کے ڈھیروں اور مویشیوں کی حویلیوں میں بدل گئی ہے ۔ اہلِ علاقہ نے الزام لگایا کہ جب وہ اعتراض کرتے ہیں تو قبضہ کرنے والے دھمکیاں دیتے ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ حکومت فوراً کارروائی کرے اور زمین اصل مقصد کے لیے واگزار کرائے تاکہ علاقے کے لوگ مسجد، مدرسہ اور پارک کی سہولت حاصل کر سکیں۔