صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چنیوٹ:الیاس چنیوٹی کی زیر صدارت کوآرڈینیشن کمیٹی کا اجلاس

  • فیصل آباد
چنیوٹ:الیاس چنیوٹی کی زیر صدارت کوآرڈینیشن کمیٹی کا اجلاس

چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی کا اجلاس ڈی سی آفس میں منعقد ہواجس کی صدارت رکن صوبائی اسمبلی مولانا محمد الیاس چنیوٹ نے کی، ارکان صوبائی اسمبلی سید ذوالفقار علی شاہ، مہرتیمور امجد لالی اور دیگر ارکان اسمبلی کے نمائندگان بھی موجود تھے۔

ڈپٹی کمشنر صفی اﷲ گوندل نے ایجنڈا پوائنٹس پر بریفنگ دی، ضلعی محکموں کے سربراہان بھی اجلاس میں شریک تھے ۔ اجلاس میں پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی (پیرا) کی ورکنگ پر بھی بریفنگ دی گئی۔ سب ڈویژنل انفورسمنٹ آفیسر محمد افضل نے پیرا فورس کے پلان سے آگاہ کیا اور بتایا کہ انسداد تجاوزات، پرائس کنٹرول میکنزم پر عملدرآمد اور سرکاری اراضی پر قبضوں کو ختم کرانا پیرا فورس کی مرکزی ذمہ داریاں ہیں ، تحصیل چنیوٹ میں باقاعدہ کام شروع کر دیا ۔ارکان اسمبلی نے پیرا فورس کو بلاامتیاز کارروائی کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ ڈپٹی کمشنر نے وضاحت کی کہ کسی کا کاروبار ختم کرنا مقصد نہیں، ضلعی انتظامیہ کے زیراہتمام دو ماڈل ریڑھی بازار فعال ہیں جبکہ چار مزید ریڑھی بازار قائم کیے جا رہے ہیں، ریڑھی فروشوں کو معیاری سہولیات فراہم کرنے کے لئے ہر وقت تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دکاندار تجاوزات سے باز رہیں، حد سے تجاوز شدہ شیڈز اور دکانوں کے باہر پڑا سامان ضبط کیا جا رہا ہے ۔ اجلاس میں سی ای او ایجوکیشن نے جماعت نہم کے سالانہ نتائج سے آگاہ کیا۔ ارکان اسمبلی نے ٹاپ 10 نتائج دینے والے سکولوں کے ہیڈ ٹیچرز اور اساتذہ کو تعریفی اسناد دینے اور ناقص نتائج والے سکولوں کے سربراہان سے وضاحت طلب کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ اجلاس میں ورلڈ بینک فنڈڈ سیکم کی تفصیلات سے آگاہ کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر نے بائی پاس روڈ، چنیوٹ فیصل آباد روڈ سمیت دیگر سڑکوں کی جاری تعمیر، مرمت اور بحالی کے کاموں کی تفصیلات بھی پیش کیں۔ انہوں نے کہا کہ عوامی بہبود کے منصوبوں کی شفاف اور بروقت تکمیل کے لئے مکمل طور پر کمربستہ ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ڈپٹی کمشنروں کو اپنی نگرانی میں مدارس کی رجسٹریشن مکمل کرنے کا حکم

10کلو آٹے کا تھیلا مزید 40روپے مہنگا:قیمت830روپے تک جا پہنچی

عوام کو معیاری طبی سہولیات فراہم کرنا اولین ترجیح :عمران نذیر

میانوالی کے عوام کا پیا ر ہمیشہ دل میں رہے گا، خالد جاوید گورائیہ

کمشنر کا زیر تعمیر ایگری مال کا دورہ ،کام کا تفصیلی جائزہ لیا

150طلبا کا آئی ایس پی آر کے ساتھ تربیتی پروگرام مکمل

آج کے کالمز

ایاز امیر
آہنی دوست چین سے ہی کچھ سیکھ لیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کتنا پیسہ ہے ہمارے پاس
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیمی معیار کیسے بہتر ہو گا؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بنگلہ دیش: محبتوں کی تجدید
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
نئے صوبے، نئی زندگی
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
تشدد اور عدم برداشت کی روک تھام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر