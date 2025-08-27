صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی ٹی آئی قیادت کو سزائیں مکافات عمل ہے :عرفان منان

  • فیصل آباد
پی ٹی آئی قیادت کو سزائیں مکافات عمل ہے :عرفان منان

فیصل آباد (سٹی رپورٹر)مسلم لیگ ن کے رہنما اور این اے 101 سے سابق ٹکٹ ہولڈر میاں عرفان منان نے 9 مئی واقعات میں پی ٹی آئی ارکان اسمبلی اور دیگر ملزموں کو ملنے والی سزا کو مکافات عمل قرار دیتے ہوئے۔۔۔

 اپنے بیان میں کہا ہے کہ نواز شریف حکومت کے خلاف سازش اور بیٹی کو ان کے سامنے جیل سے گرفتار کرنے والے آج اپنے خلاف سچے مقدمات اور سزاؤں پر چلا رہے ہیں۔ کیا حساس اداروں، جناح ہاؤس اور شہداء کی یادگاروں کی توہین کرنے کے واقعات درست ہیں؟ کھیل کے میدان سے سیاسی میدان میں آنے والے کے کردار سے واضح ہوگیا کہ ان کا ایجنڈا سیاسی اور جمہوری نہیں تھا بلکہ دنیا بھر میں پاکستان کو بدنام اور ناکام بنانا تھا۔ جیل میں اب ان کی کوئی منصوبہ بندی کامیاب نہیں ہو رہی۔ انہوں نے مزید کہا کہ سڑکوں پر تماشے لگانے اور جلاؤ گھیراؤ کے کردار کو کنٹرول کرلیا گیا ۔ انہوں نے کہا کہ وہ سیاسی کارکنوں کے خلاف مقدمات اور سزاؤں کے حق میں نہیں، مگر پی ٹی آئی کے لوگوں نے سیاسی کارکنوں کا کردار ادا نہیں کیا، وہ ریاست کے مجرم ثابت ہوئے ، ان کی جماعت بھی سیاسی جماعت ثابت نہیں ہوئی۔

 

