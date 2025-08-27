مریم نواز کا دورہ جاپان، سرمایہ کاری بڑھے گی:بیرسٹر عمر
فیصل آباد (سٹی رپورٹر)مسلم لیگ (ن) کے رہنما بیرسٹر عمراحمد منے خان نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے دورہ جاپان کے بعد جاپانی سرمایہ کار پاکستان خصوصاً پنجاب میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کریں گے۔۔۔
جس سے نہ صرف صوبہ بلکہ پورے ملک کی معیشت مستحکم ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ مریم نواز کے دورے نے پاک جاپان تعلقات کو ایک نئے دور میں داخل کر دیا ہے ۔ جاپانی حکومت اور سرمایہ کاروں کی جانب سے مریم نواز کی قیادت اور وژن کو جس انداز میں سراہا گیا ہے ، وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ دونوں ممالک مستقبل میں مزید قریب آئیں گے ۔انہوں نے کہا کہ پنجاب میں جاری ترقیاتی منصوبوں میں جاپانی تجربے اور ٹیکنالوجی سے استفادہ مریم نواز شریف کا دانشمندانہ فیصلہ ہے ۔ جاپان کی جانب سے صنعتی شعبے میں تعاون، خاص طور پر ٹیکنالوجی ٹرانسفر اور ہائی ٹیک انڈسٹری میں شراکت داری، عوام کیلئے براہِ راست فائدہ مند ثابت ہو گی۔ ماحولیات، ریلوے ، ہائی ویز اور گاڑیوں کی صنعت میں جاپانی دلچسپی وزیر اعلیٰ پنجاب کی دور اندیشی کو ظاہر کرتی ہے ۔ ان کے مطابق جاپانی سرمایہ کاری معیشت کو مضبوط اور روزگار کے نئے مواقع پیدا کرے گی۔ بیرسٹر عمراحمد نے کہا کہ مریم نواز کے وژن سے پاکستان کا مثبت اور جدید تشخص دنیا کے سامنے ابھر رہا ہے اور اوورسیز پاکستانی بھی اس دورے کو کامیاب قرار دے رہے ہیں۔