چنیوٹ:فوڈ حکام کی کارروائی، 580 کلو مضر صحت گوشت برآمد

  • فیصل آباد
چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)پنجاب فوڈ اتھارٹی نے صحت دشمن مافیا کے خلاف ضلع بھر میں بڑا کریک ڈاؤن کیا۔ ناقص انتظامات پر 3 فاسٹ فوڈ پوائنٹس کو اصلاح تک بند کردیا گیا جبکہ 580 کلو بیمار جانور کا گوشت، فنگس زدہ کیچپ اور دیگر اجزاء تلف کردیئے گئے۔

ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز ڈاکٹر محمد قاسم رضا نے بتایا کہ لالیاں میں واقع 2 غیر قانونی مذبح خانوں سے 580 کلو مضر صحت گوشت برآمد کرکے تلف کردیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ کارروائیاں سابقہ ہدایات کی خلاف ورزی پر عمل میں لائی گئیں۔انہوں نے مزید بتایا کہ مختلف فاسٹ فوڈ پوائنٹس کو مسلسل سنگین خلاف ورزیوں پر اصلاح تک بند کیا گیا، جن میں چک نمبر 152، سرگودھا روڈ اور چناب نگر کے تین فوڈ پوائنٹس شامل ہیں۔ شہریوں سے اپیل کی گئی ہے کہ خوراک سے متعلق شکایات کی صورت میں 1223 پر اطلاع دیں۔

 

