چینی کی قلت شدید، قیمت 200 روپے فی کلو تک پہنچ گئی
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)شہر بھر میں چینی کی قلت نے شدت اختیار کر لی ہے۔ پرچون کی سطح پر حکومت کے طے شدہ نرخ 175 کے بجائے قیمت 200 روپے فی کلو تک جا پہنچی، کارروائیوں اور بھاری جرمانوں کے خوف سے بیشتر دکانداروں نے چینی رکھنا ہی چھوڑ دی جس کے باعث شہری پریشانی کا شکار ہیں۔
تفصیلات کے مطابق فیصل آباد میں ہول سیل سطح پر چینی مقررہ نرخوں پر دستیاب نہیں جبکہ منڈی میں طلب اور رسد کے عدم توازن نے بحران کو مزید بڑھا دیا ہے ۔ پرچون فروشوں کا کہنا ہے کہ وہ چینی ہول سیل مارکیٹ سے مہنگے داموں خریدتے ہیں، لیکن انتظامیہ کی جانب سے مقررہ 175 روپے فی کلو سے زائد فروخت کرنے پر بھاری جرمانے کیے جا رہے ہیں۔ اس صورتحال میں نقصان سے بچنے کے لیے متعدد دکانداروں نے چینی رکھنا بند کر دی ہے ۔ دوسری جانب شہریوں نے شکایت کی ہے کہ گھی، آٹا اور دالوں کے بعد چینی کی بڑھتی ہوئی قیمت نے گھریلو بجٹ کو بری طرح متاثر کیا ہے اور عام آدمی کے لیے چینی خریدنا تقریباً ناممکن ہوتا جا رہا ہے ۔ انتظامیہ محض چھاپے مارنے اور جرمانے کرنے تک محدود ہے ، لیکن چینی کی سپلائی کو یقینی بنانے کے لیے عملی اقدامات نظر نہیں آ رہے ۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر ہول سیل مارکیٹ میں چینی کی سپلائی کو بہتر بنایا جائے ، ذخیرہ اندوزوں اور منافع خوروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے تاکہ مصنوعی بحران ختم ہو اور عوام کو مقررہ سرکاری نرخ پر چینی دستیاب ہو سکے ۔