ٹو بہ :ریسکیو 1122 کی طرف سے فلڈ میڈیکل ریلیف کیمپ قائم
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر) ریسکیو 1122 کی طرف سے دریائے راوی کے مقام مل فتیانہ اور تارا حویلی میں فلڈ میڈیکل ریلیف کیمپ قائم کر دیے گئے۔
ضلعی ایمرجنسی آفیسر میاں فراز منیر کے مطابق کیمپوں میں ایمرجنسی طبی سہولیات، ادویات اور پیرامیڈیکل سٹاف کو 24 گھنٹے کی بنیاد پر تعینات کر دیا گیا ہے ، جبکہ ایمبولینس اور دیگر ضروری سہولیات بھی فراہم کر دی گئی ہیں۔انہوں نے کہا کہ کیمپوں کا مقصد عوام کو کسی بھی ہنگامی صورتحال میں فوری طبی امداد فراہم کرنا ہے ۔ محکمہ صحت اور ریسکیو 1122 کے عملے کو بھی ریلیف آپریشن میں شامل کیا گیا ہے۔