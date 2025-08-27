عید میلادالنبی ؐ کی مناسبت سے گھنٹہ گھر میں کیک کاٹنے کی تقریب
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)فیصل آباد کے تاریخی گھنٹہ گھرچوک میں عید میلادالنبیؐ کی مناسبت سے تحریک اہل سنت کے زیر اہتمام کیک کاٹنے کی تقریب منعقد ہوئی جس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل فضل عباس نے خصوصی طور پر شرکت کی اور جشن عید میلادالنبیؐ کے حوالے سے کیک کاٹا۔
تقریب میں تحریک اہل سنت کے ناظم اعلیٰ مفتی محمد یونس رضوی، زبیر قادری، آصف رضا قادری، ملک سکندر حیات، اسلم بھلی سمیت مذہبی و تاجر برادری کے نمائندوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل فضل عباس نے کہا کہ عید میلادالنبیؐ کے موقع پر خوشیاں منانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے ، ضلعی انتظامیہ اس موقع کو شایانِ شان طریقے سے منانے کے لئے پہلے سے بہتر انتظامات کر رہی ہے ۔ انہوں نے بتایا کہ تمام محکموں کو ان کی ذمہ داریاں سونپ دی گئی ہیں اور امن و امان قائم رکھنے کے لئے امن کمیٹی کا خصوصی اجلاس بھی منعقد ہو چکا ہے ۔مفتی محمد یونس رضوی نے کہا کہ نبی کریم ؐ کی ذاتِ اقدس پوری انسانیت کے لئے باعثِ رحمت ہے ، میلاد کی خوشیاں منانا سعادت اور ایمان افروز عمل ہے ۔ ان کا کہنا تھا کہ سوشل میڈیا پر مذہبی منافرت پھیلانے والوں پر بھی کڑی نظر رکھی جائے تاکہ معاشرے میں ہم آہنگی قائم رہے ۔آصف رضا قادری نے کہا کہ عید میلادالنبیؐ کو عقیدت و احترام کے ساتھ منانا چاہیے اور اس موقع پر خرافات کی روک تھام کے لئے عملی اقدامات ناگزیر ہیں۔ انہوں نے زور دیا کہ علماء کرام محافل میلاد میں عوام کو اسلامی تعلیمات پر عمل کی ترغیب دیں تاکہ معاشرہ حقیقی معنوں میں اسلامی اقدار کا آئینہ دار بن سکے ۔دیگر مقررین نے بھی نبی کریم ؐ کی شان اقدس میں عقیدت و محبت کا اظہار کیا اور عزم کیا کہ عید میلادالنبیؐ کے موقع پر اتحاد، بھائی چارے اور محبت کے جذبات کو فروغ دیا جائے گا۔