سیلاب زدہ علاقوں میں امدادی سرگرمیوں کا آغاز کر دیا :رانا عتیق

  • فیصل آباد
جڑانوالہ (نمائندہ دنیا )جڑانوالہ صدر الخدمت فاؤنڈیشن رانا عتیق الرحمن اور ڈائریکٹر ڈیزاسٹر مینجمنٹ سیل عثمان نفیس مغل نے کہا ہے کہ۔۔۔

 الخدمت فاؤنڈیشن ہمیشہ انسانیت کی خدمت میں پیش پیش رہی ہے ، بونیر اور دیگر سیلاب زدہ علاقوں میں الخدمت فاؤنڈیشن نے امدادی سرگرمیوں کا آغاز کر دیا ۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے مزید کہا کہ متاثرہ لوگوں تک خشک راشن پانی بستر ٹینٹ پکا ہوا کھانا اور دیگر ضروریات زندگی کا سامان پہنچایا جا رہا ہے ۔ شہریوں کے تعاون سے لاکھوں روپے کا امدادی سامان سیلاب زدہ علاقوں تک پہنچا چکے ہیں ۔اس موقع پر امیر جماعت اسلامی تحصیل جڑانوالہ ڈاکٹر سعید احمد الخدمت فاؤنڈیشن جڑانوالہ کے دیگر ذمہ داران بھی موجود تھے ۔

 

