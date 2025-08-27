صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کمالیہ:معذور افراد کے سرٹیفکیٹس کیلئے اسسمنٹ بورڈ کا اجلاس

  • فیصل آباد
کمالیہ:معذور افراد کے سرٹیفکیٹس کیلئے اسسمنٹ بورڈ کا اجلاس

جکھڑ (سٹی رپورٹر)سوشل ویلفیئر تحصیل آفس کمالیہ کے زیر اہتمام معذور افراد کے سرٹیفکیٹس کے اجرا کے لیے اسسمنٹ بورڈ کا اجلاس تحصیل ہیڈکوارٹر زہسپتال کمالیہ میں منعقد ہوا۔

اجلاس کی صدارت ایم ایس ڈاکٹر میاں عدیل عارف نے کی۔اجلاس میں ڈاکٹر حافظ حبیب الرحمٰن (سینئر میڈیکل اسپیشلسٹ)، خالد حسین، صدر ادارہ صبغتہ اللہ شاہد حسین اشرفی، ممبر ادارہ صبغتہ اللہ اور میڈیکل سوشل آفیسر ارشد قادری شریک تھے ۔ اجلاس کے دوران 46 معذور افراد کا تفصیلی معائنہ کیا گیا اور معذوری سرٹیفکیٹس کے اجرا کے لیے کارروائی مکمل کر لی گئی۔اس موقع پر ڈاکٹر میاں عدیل عارف نے کہا کہ معذور افراد کو جلد ہی سرٹیفکیٹس جاری کر دئیے جائیں گے تاکہ وہ پنجاب حکومت کی امدادی اسکیموں سے استفادہ کر سکیں، جو معذور افراد کام کرنے کے قابل نہیں ہیں انہیں ‘‘ہمّت کارڈ’’کے ذریعے وظیفہ دیا جائے گا، جبکہ کام کرنے کی صلاحیت رکھنے والے افراد کو معذوری کوٹے کی بنیاد پر مختلف محکموں میں باعزت روزگار فراہم کیا جائے گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

آٹا مہنگا، 10 کلو کا تھیلا 850 میں فروخت

محافل میلاد ،جلوسوں کے راستوں کی صفائی کی جائے : کمشنر

وزیر آبپاشی کاپسرور کا دورہ ،نالہ ڈیک میں طغیانی کا جائزہ

ڈپٹی کمشنر کاقادر آباد بیراج ،فلڈ ریلیف سنٹر ز کا دورہ

اے سی وزیرآباد کا برساتی نالوں ، دریا کے پشتوں کا معائنہ

حکومت سیلاب متاثرہ کسانوں کی مدد کرے ، رشید منہالہ

آج کے کالمز

ایاز امیر
آہنی دوست چین سے ہی کچھ سیکھ لیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کتنا پیسہ ہے ہمارے پاس
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیمی معیار کیسے بہتر ہو گا؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بنگلہ دیش: محبتوں کی تجدید
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
نئے صوبے، نئی زندگی
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
تشدد اور عدم برداشت کی روک تھام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر