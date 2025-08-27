کمالیہ:معذور افراد کے سرٹیفکیٹس کیلئے اسسمنٹ بورڈ کا اجلاس
جکھڑ (سٹی رپورٹر)سوشل ویلفیئر تحصیل آفس کمالیہ کے زیر اہتمام معذور افراد کے سرٹیفکیٹس کے اجرا کے لیے اسسمنٹ بورڈ کا اجلاس تحصیل ہیڈکوارٹر زہسپتال کمالیہ میں منعقد ہوا۔
اجلاس کی صدارت ایم ایس ڈاکٹر میاں عدیل عارف نے کی۔اجلاس میں ڈاکٹر حافظ حبیب الرحمٰن (سینئر میڈیکل اسپیشلسٹ)، خالد حسین، صدر ادارہ صبغتہ اللہ شاہد حسین اشرفی، ممبر ادارہ صبغتہ اللہ اور میڈیکل سوشل آفیسر ارشد قادری شریک تھے ۔ اجلاس کے دوران 46 معذور افراد کا تفصیلی معائنہ کیا گیا اور معذوری سرٹیفکیٹس کے اجرا کے لیے کارروائی مکمل کر لی گئی۔اس موقع پر ڈاکٹر میاں عدیل عارف نے کہا کہ معذور افراد کو جلد ہی سرٹیفکیٹس جاری کر دئیے جائیں گے تاکہ وہ پنجاب حکومت کی امدادی اسکیموں سے استفادہ کر سکیں، جو معذور افراد کام کرنے کے قابل نہیں ہیں انہیں ‘‘ہمّت کارڈ’’کے ذریعے وظیفہ دیا جائے گا، جبکہ کام کرنے کی صلاحیت رکھنے والے افراد کو معذوری کوٹے کی بنیاد پر مختلف محکموں میں باعزت روزگار فراہم کیا جائے گا۔