شورکوٹ :دھی رانی پروگرام کے سلسلے میں اہم اجلاس کا انعقاد

  • فیصل آباد
شورکوٹ (نمائندہ دنیا )شورکوٹ میں دھی رانی پروگرام کے سلسلے میں ایک اہم اجلاس اسسٹنٹ کمشنر میڈم شازیہ رحمن کی زیر صدارت منعقد ہوا، جس میں مختلف محکمہ جات کے افسران نے شرکت کی۔

اجلاس میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر سہیل آرتھر، محمد عاصم اسسٹنٹ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ سمیت دیگر متعلقہ اداروں کے نمائندگان بھی موجود تھے ۔اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر شازیہ رحمن نے بتایا کہ پروگرام کے تحت بڑی تعداد میں خواتین نے درخواستیں جمع کروائی ہیں اور اب تک 21 اہل خواتین کے ناموں پر مشتمل فائنل لسٹ مرتب کر لی گئی ہے ۔انہوں نے واضح کیا کہ اگر مزید کوئی خاتون اس پروگرام میں شامل ہونا چاہتی ہے تو فوری طور پر درخواست جمع کروا سکتی ہے ۔ اسسٹنٹ کمشنر نے دھی رانی پروگرام کو خواتین کی خودمختاری اور فلاح کے لیے ایک اہم قدم قرار دیتے ہوئے تمام متعلقہ اداروں کو ہدایت دی کہ وہ شفاف طریقے سے اس پروگرام کو آگے بڑھائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ مستحق خواتین اس سے مستفید ہو سکیں۔

 

