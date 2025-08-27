انسداڈینگی:واسا افسران کو ایس او پیز پر عملدرآمد کی ہدایت
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)مینجنگ ڈائریکٹر واسا سہیل قادر چیمہ نے انسداد ڈینگی مہم کے ایس او پیز پر مکمل عمل درآمد کرنے کی ہدایت کی ہے، جس کے تحت واسا ہیڈ آفس سمیت دیگر دفاتر، ڈسپوزل اسٹیشنز اور پانی کی ٹینکیوں کی چھتوں کی صفائی لازمی کروائی جائے۔
انہوں نے مزید کہا کہ موسم برسات ڈینگی مچھروں کی افزائش کے لیے موزوں وقت ہے ، اس لیے ڈینگی سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنا وقت کا اہم تقاضا ہے ۔ ایم ڈی واسا نے واضح کیا کہ واسا دفاتر، ڈسپوزل اسٹیشنز اور پانی کی ٹینکیوں پر روزانہ کی بنیاد پر صفائی مکمل کروانے کے ساتھ ساتھ کوریڈور سے کباڑ وغیرہ بھی ہٹایا جائے ، اور کسی بھی جگہ پانی جمع نہیں ہونا چاہیے ۔انہوں نے مزید کہا کہ تمام واسا افسران اپنے دفاتر سمیت ماتحت سٹاف کے کمروں کا وزٹ کریں اور انسداد ڈینگی مہم کے ایس او پیز پر مکمل عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔