ٹوبہ : بین المذاہب ہم آہنگی کے فروغ کے حوالے سے اجلاس

ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل ذیشان لبھا مسیح کی زیر صدارت مذہبی رواداری اور بین المذاہب ہم آہنگی کے فروغ کے حوالے سے اجلاس ڈی سی آفس میں منعقد ہوا۔۔۔

 جس میں علماء کرام اور سول سوسائٹی کے افراد نے شرکت کی۔اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل ذیشان لبھا مسیح نے کہا کہ ربیع الاول کے موقع پر فول پروف سکیورٹی انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں اور تمام متعلقہ محکمے اپنے فرائض خوش اسلوبی سے سرانجام دیں گے ۔انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا کا مثبت اور ذمہ دارانہ استعمال وقت کی اہم ضرورت ہے ، شہری صرف مستند ذرائع سے خبریں حاصل کریں اور افواہوں سے گریز کریں۔مختلف مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ربیع الاول کے دوران امن و امان قائم رکھنا سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے ، محبت رسول ؐ، اخوت اور بھائی چارہ ہی قومی یکجہتی کی ضامن ہیں۔ مقررین نے زور دیا کہ نفرت انگیز تقاریر اور فرقہ واریت کی ہر سطح پر حوصلہ شکنی کی جائے گی۔علماء کرام نے نوجوان نسل کو پیغام دیا کہ وہ اتحاد، بھائی چارے اور امن و محبت کا پیغام عام کریں تاکہ معاشرے میں مذہبی رواداری کو فروغ مل سکے ۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ ربیع الاول کے تمام پروگرام محفوظ اور پُرامن ماحول میں ہوں گے ۔

 

