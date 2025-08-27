ستھرا پنجاب مہم تیز، 20 یونین کونسلز زیرو ویسٹ کرنے کا حکم
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)ستھرا پنجاب مہم وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کا حصہ ہے اور اس مقصد کے حصول کیلئے ضلعی انتظامیہ ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے۔
یہ بات ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) ندیم ناصر نے ستھرا پنجاب کے حوالے سے ایک اہم اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی، جس میں سی ای او ایف ڈبلیو ایم سی روف احمد، اسسٹنٹ کمشنر سٹی عادل عمر، دیگر تحصیلوں کے اسسٹنٹ کمشنرز اور متعلقہ محکموں کے افسران شریک ہوئے ۔اجلاس کے دوران ڈپٹی کمشنر نے جڑانوالہ اور چک جھمرہ میں صفائی ستھرائی کی بہتر صورتحال پر انتظامیہ کو شاباش دی جبکہ سٹی، صدر اور تاندلیانوالہ میں صفائی کے انتظامات مزید بہتر بنانے کی ہدایت کی۔ انہوں نے 20 یونین کونسلز کو جلد از جلد زیرو ویسٹ کرنے کے احکامات بھی جاری کئے ۔ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ صفائی کے نظام میں بہتری کیلئے مشینری اور عملے میں اضافہ ناگزیر ہے ، اس سلسلے میں جامع اقدامات کئے جائیں۔ انہوں نے ہدایت کی کہ ہفتے میں دو دن صفائی کمپنیز، اسسٹنٹ کمشنرز اور سی ای او ویسٹ مینجمنٹ سے خصوصی میٹنگز کریں تاکہ عملی سطح پر بہتری کو یقینی بنایا جا سکے ۔