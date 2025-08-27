صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ستھرا پنجاب مہم تیز، 20 یونین کونسلز زیرو ویسٹ کرنے کا حکم

  • فیصل آباد
ستھرا پنجاب مہم تیز، 20 یونین کونسلز زیرو ویسٹ کرنے کا حکم

فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)ستھرا پنجاب مہم وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کا حصہ ہے اور اس مقصد کے حصول کیلئے ضلعی انتظامیہ ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے۔

یہ بات ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) ندیم ناصر نے ستھرا پنجاب کے حوالے سے ایک اہم اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی، جس میں سی ای او ایف ڈبلیو ایم سی روف احمد، اسسٹنٹ کمشنر سٹی عادل عمر، دیگر تحصیلوں کے اسسٹنٹ کمشنرز اور متعلقہ محکموں کے افسران شریک ہوئے ۔اجلاس کے دوران ڈپٹی کمشنر نے جڑانوالہ اور چک جھمرہ میں صفائی ستھرائی کی بہتر صورتحال پر انتظامیہ کو شاباش دی جبکہ سٹی، صدر اور تاندلیانوالہ میں صفائی کے انتظامات مزید بہتر بنانے کی ہدایت کی۔ انہوں نے 20 یونین کونسلز کو جلد از جلد زیرو ویسٹ کرنے کے احکامات بھی جاری کئے ۔ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ صفائی کے نظام میں بہتری کیلئے مشینری اور عملے میں اضافہ ناگزیر ہے ، اس سلسلے میں جامع اقدامات کئے جائیں۔ انہوں نے ہدایت کی کہ ہفتے میں دو دن صفائی کمپنیز، اسسٹنٹ کمشنرز اور سی ای او ویسٹ مینجمنٹ سے خصوصی میٹنگز کریں تاکہ عملی سطح پر بہتری کو یقینی بنایا جا سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

اسلام آباد میں سٹیٹ آف دی آرٹ نرسری بنائی جارہی : محسن نقوی : واٹر ہاروسٹنگ تالاب کا معائنہ

نواز شریف کارڈیالوجی سنٹر مری کا کام جلد مکمل کرنے کی ہدایت

موٹرویز بیرئیر فری، ای ٹیگ نظام بہتر بنائیں:وزیر مواصلات

میڈیا ورکشاپ، انسانی سمگلنگ سے متعلق اصلاحات کی آگاہی

اسلام آباد:جے 7ایمپوریئم میں امتیاز میگا سٹور کھولنے کیلئے معاہدہ پر دستخط

مشیر چیئرمین سینیٹ کی سری لنکن ہائی کمشنر سے ملاقات، انٹر پارلیمنٹری سپیکرز کانفرنس میں شرکت کی دعوت

آج کے کالمز

ایاز امیر
آہنی دوست چین سے ہی کچھ سیکھ لیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کتنا پیسہ ہے ہمارے پاس
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیمی معیار کیسے بہتر ہو گا؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بنگلہ دیش: محبتوں کی تجدید
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
نئے صوبے، نئی زندگی
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
تشدد اور عدم برداشت کی روک تھام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر