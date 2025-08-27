بچوں کی بہترین پرورش معاشرے کی مشترکہ ذمہ داری :نعیم سندھو
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ڈپٹی کمشنر ٹو بہ ٹیک سنگھ نعیم سندھو نے کہا ہے کہ بچوں کی بہترین پرورش صرف والدین کی ذمہ داری نہیں، بلکہ پورے معاشرے کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔۔۔
والدین بچوں کے سب سے بڑے رول ماڈل ہوتے ہیں، اس لیے ان کے اعمال و گفتار بچوں کی شخصیت سازی میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے گزشتہ روز ڈی ایچ کیو ہسپتال کے شعبہ اطفال کے زیرِ اہتمام سیمینار والدین کا کردار:بچے کی زندگی کی سمت میں خطاب کرتے ہوئے کیا، سیمینار میں سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر کاشف گجر، ایم ایس ڈاکٹر شہباب عالم سمیت دیگر نے بھی شرکت کی۔ڈپٹی کمشنر نے مزید کہا کہ اگر والدین اپنے بچوں کو وقت دیں، ان کے ساتھ پیار اور شفقت کے ساتھ پیش آئیں اور ان کی تربیت میں مثبت رویوں کو فروغ دیں، تو یہ بچے کل کو ایک مثالی معاشرے کے معمار بن سکتے ہیں۔اس موقع پر ماہرین نے کہا کہ بچوں کی جسمانی و ذہنی نشوونما میں والدین کی توجہ اور وقت سب سے زیادہ اہم ہے ۔ معاشرے میں اس حوالے سے آگاہی پیدا کرنا وقت کی ضرورت ہے ، تاکہ والدین اپنے بچوں کو صرف بہتر سہولتیں ہی نہ دیں، بلکہ ایک صحت مند اور مثبت سوچ بھی فراہم کریں۔ماہرین نے والدین سے تاکید کی کہ بچوں کی تعلیم، صحت اور اخلاقی تربیت پر خصوصی توجہ دیں کیونکہ یہ سرمایہ کاری دراصل ملک کے مستقبل میں سرمایہ کاری ہے ۔