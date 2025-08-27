صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایف ڈی اے کی شجرکاری مہم، ہاؤسنگ سکیموں کیلئے بھی اہداف مقرر

  فیصل آباد
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)ایف ڈی اے کے زیر اہتمام وسیع پیمانے پر شجرکاری مہم جاری ہے اس سلسلے میں دستیاب جگہوں پر پودے لگانے کے علاوہ پرائیویٹ ہاؤسنگ سکیموں کے منتظمین کو بھی متحرک کیا گیا ہے تاکہ سرسبز و شاداب فیصل آباد کے مقاصد کماحقہ حاصل کئے جا سکیں۔

یہ بات ڈائریکٹر جنرل ایف ڈی اے محمد آصف چوہدری نے ایک میٹنگ کے دوران شجرکاری مہم پر عملدرآمد کا جائزہ لیتے ہوئے بتائی۔ چیف انجینئر مہر ایوب، ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ اسماء محسن، پراجیکٹ ڈائریکٹر ایف ڈی اے سٹی سہیل مقصود پنوں، ڈائریکٹر آئی ٹی یاسر اعجاز چٹھہ، انچارج ہارٹیکلچر رانا سجاد و دیگر افسران اجلاس میں موجود تھے ۔ ڈائریکٹر جنرل ایف ڈی اے نے مختلف ہاؤسنگ سکیموں کے ڈویلپرز سے بھی ملاقات کی اور ان کیلئے شجرکاری کے اہداف مقرر کرتے ہوئے منظم انداز میں زیادہ سے زیادہ پودے لگانے کی ترغیب دی۔

 

