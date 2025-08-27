انتظامیہ بے بس ، سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں بے قابو
فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں پر قابو پانا ضلعی انتظامیہ کے بس سے باہر ہو گیا، اے ، بی کوالٹی کی چیزوں کا فرق بھی ختم ہو چکا، ٹھیلوں اور چھابڑیوں والے گرانفروش ایک مافیا کی شکل اختیار کر چکے ہیں۔
تفصیلات کے مطابق ضلعی انتظامیہ اور پرائس کنٹرول مجسٹریٹس گرانفروشوں کے سامنے بے بس ہو چکے ہیں۔ فیصل آباد میں دیگر اشیا ضروریہ کی طرح سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں بھی شہریوں کی پہنچ سے باہر ہو چکی ہیں، گرانفروش دونوں ہاتھوں سے شہریوں کو لوٹ رہے ہیں، مہنگائی کا طوفان ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے ۔ سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہو چکی ہیں۔ سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں ریٹ لسٹ سے زائد وصول کی جا رہی ہیں۔ شملہ مرچ کی قیمت ریٹ لسٹ پر تو 175 روپے فی کلو ہے جبکہ دکانوں پر شملہ مرچ 200 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہی ہے ۔ گھیا کدو کی قیمت ریٹ لسٹ کے مطابق 80 روپے جبکہ ریڑھی، چھابڑی یا دکان پر 150 روپے فی کلو تک فروخت ہو رہا ہے ۔ بھنڈی، توری کی قیمت ریٹ لسٹ پر 155 روپے اور فروخت 250 روپے فی کلو سے زائد میں ہو رہی ۔ ٹینڈے کی قیمت ریٹ لسٹ پر 185 اور دکانوں پر 300 روپے سے زائد ہے ۔ لہسن، ادرک، ٹماٹر اور پیاز کی قیمتیں بھی ریٹ لسٹ سے زائد وصول کی جا رہی ہیں۔ پھلوں کی صورتحال بھی سبزیوں سے کچھ مختلف نہیں ۔ شہری کہتے ہیں کہ ضلعی انتظامیہ مصنوعی مہنگائی پر قابو پانے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ، گرانفروشی کے باعث سبزیاں خریدنا بھی ممکن نہیں رہا۔ ریڑھی اور چھابڑی فروش ایک بااثر مافیا کی شکل اختیار کر چکے ہیں۔ شہری کہتے ہیں کہ سڑک پر قبضہ جما کر کاروبار کرنے والے ان گرانفروشوں سے اگر ریٹ لسٹ کے مطابق چیز فروخت کرنے کا کہا جائے تو بدتمیزی پر اتر آتے ہیں، گالم گلوچ کرتے ، تجاوزات کرتے ہیں اور گرانفروشی کرتے ہیں مگر ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جاتی۔