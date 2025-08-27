سرکاری ہسپتالوں میں صرف 3 دن کی ادویات دینے کا حکم، ہزاروں مریض متاثر
فیصل آباد(بلال احمد سے )سرکاری ہسپتالوں میں ادویات کی قلت دور کرنے کے بجائے محکمہ صحت نے مریضوں کیلئے ایک نیا فارمولا اپناتے ہوئے سہولت مزید کم کر دی۔
اب مریضوں کو او پی ڈی میں ادویات پانچ دن کے بجائے صرف تین دن کیلئے فراہم کی جائیں گی اور اس سلسلے میں ہسپتالوں کی فارمیسیز پر باقاعدہ تحریری نوٹس آویزاں کر دیے گئے ۔تفصیلات کے مطابق فیصل آباد کے بڑے سرکاری اداروں الائیڈ ہسپتال ٹو اور دیگر علاج گاہوں میں مریضوں کو او پی ڈی سے ماضی میں پانچ دن کی ادویات فراہم کی جاتی تھیں، تاہم محکمہ صحت کی جانب سے ادویات کی کمی کو جواز بنا کر اب یہ مدت کم کرکے تین دن تک محدود کر دی گئی ۔ اس فیصلے پر فارمیسیز کے باہر تحریری طور پر اعلانات آویزاں کیے گئے ہیں جنہیں پڑھ کر مریض اور ان کے لواحقین تشویش میں مبتلا دکھائی دیتے ہیں۔ذرائع کے مطابق اس پالیسی کے نفاذ سے روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں مریض متاثر ہو رہے ہیں۔ الائیڈ ہسپتال ون اور ٹو کی او پی ڈیز میں روزانہ اوسطاً دس سے بارہ ہزار مریض رجوع کرتے ہیں جبکہ چلڈرن ہسپتال اور فیصل آباد ٹیچنگ ہسپتال میں بھی بڑی تعداد میں مریض آتے ہیں۔ مریضوں کو اب ہر تین دن بعد ادویات کے حصول کیلئے دوبارہ ہسپتال آنا پڑے گا ۔شہریوں کا کہنا ہے کہ اب تین دن کے بعد بار بار ہسپتال کے چکر لگانا پڑے ۔دوسری جانب ہسپتال انتظامیہ کے مطابق متعدد مریض دوائیں لے جا کرضائع کر دیتے ہیں جس کے باعث قومی خزانے کو نقصان پہنچتا ہے ۔ اسی وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا۔ تاکہ دستیاب ادویات زیادہ سے زیادہ مریضوں تک پہنچ سکیں۔