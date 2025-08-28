صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بارشیں‘ ڈینگی لاروا کی افزائش کا خدشہ بڑھ گیا

  • فیصل آباد
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)ڈائریکٹر جنرل ایف ڈی اے محمد آصف چودھری نے ہدایت کی ہے کہ رواں موسم میں ڈینگی لاروا کی افزائش روکنے کے لیے سو فیصد سویپنگ کو یقینی بنایا جائے ۔

 انہوں نے کہا کہ سرویلنس ٹیمیں اپنے دائرہ کار میں بھرپور ذمہ داری کے ساتھ کام کریں تاکہ ضلعی انتظامیہ کے ساتھ مشترکہ کوششوں سے ڈینگی کے مسئلے کو سر اٹھانے کا موقع نہ ملے ۔یہ ہدایات انہوں نے ایف ڈی اے کے زیر اہتمام انسداد ڈینگی اقدامات کا جائزہ لیتے ہوئے جاری کیں۔ڈی جی ایف ڈی اے نے کہا کہ بارشوں اور درجہ حرارت میں کمی کے باعث ڈینگی لاروا کی افزائش کا خدشہ بڑھ گیا ہے ۔

 

