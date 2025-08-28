قیمتی اور نایاب نسل کی بکریاں چوری
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)قیمتی اور نایاب نسل کی بکریاں چوری کرلی گئیں۔تھانہ نشاط آباد کے علاقے چک نمبر 8 ج ب کے رہائشی ارشاد نے پولیس کو بتایا کہ ملزمان نے مبینہ طور پر رات کی تاریکی میں اس کی قیمتی اور نایاب نسل کی بکریاں اس کی حویلی سے چوری کر لیں۔ جس پر پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے ۔
