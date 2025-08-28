باغبانوں و دیگر سٹیک ہولڈرز کے 3روزہ ٹریننگ پروگرام کا آغاز
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)ایوب ایگریکلچرل ریسرچ انسٹیٹیوٹ فیصل آباد کے لائبریری ہال میں شعبہ ہارٹیکلچر اور پرائیویٹ سیکٹر کے باہمی اشتراک سے پنجاب کے باغبانوں و دیگر سٹیک ہولڈرز کے تین روزہ ٹریننگ پروگرام کا آغاز۔
چیف سائنٹسٹ شعبہ گندم ڈاکٹر جاوید احمد نے ٹریننگ پروگرام کی افتتاحی تقریب کی صدارت کی۔ ڈاکٹر جاوید احمد نے ٹریننگ پروگرام میں اظہار خیال کرتے ہوئے بتایا کہ باغبانوں کو آم، ترشاوہ پھلوں، کھجور، پپیتا، انار،امرود کے پودوں کی نرسری میں تیاری سے باغات لگانے اور ان کی بہتر دیکھ بھال، برداشت، ویلیو ایڈیشن اور مارکیٹنگ کے متعلق عملی تربیت کی جائے گی۔ ایوب زرعی تحقیقاتی ادارہ فیصل آباد کے شعبہ ہارٹیکلچر، پوسٹ ہارویسٹ، سائل سائنس،اگرانومی، انٹامالوجی اور پلانٹ پیتھالوجی کے ماہرین شرکاء کو باغات کے مختلف مسائل کے حل کے لئے ادارہ میں جاری تحقیق سے متعلق آگاہی فراہم کریں گے ۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ایوب زرعی تحقیقاتی ادارہ فیصل آباد کو ملکی سطح پر ایگریکلچرل ریسرچ کے ساتھ ساتھ اعلیٰ تربیتی مرکز بنانے کے لئے اقدامات جاری ہیں۔ چیف سائنٹسٹ شعبہ ہارٹیکلچر ملک محسن عباس اور سینئر سائنٹسٹ معاذ عزیز نے اس ٹریننگ پروگرام میں اظہار خیال کرتے ہوئے بتایا کہ اس ٹریننگ پروگرام کے ذریعے ملک بھر سے باغبانی میں دلچسپی رکھنے والے باغبان و دیگر سٹیک ہولڈرز کو جدید سائنسی معلومات اور عملی رہنمائی فراہم کیلئے دستیاب وسائل بروئے کار لائے جارہے ہیں۔