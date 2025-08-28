صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

محکمانہ کارروائیوں کیخلاف احتجاج، لاؤڈ سپیکر کے استعمال پر مقدمہ

  • فیصل آباد
محکمانہ کارروائیوں کیخلاف احتجاج، لاؤڈ سپیکر کے استعمال پر مقدمہ

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)محکمانہ کاروائیوں کیخلاف احتجاج کرتے ہوئے لاؤڈ سپیکر پر اعلان کرنیوالے دکاندار کے خلاف مقدمہ درج کرلیا گیا۔ تھانہ فیکٹری ایریا کے علاقے لال ملز چوک میں کسٹم ٹیموں کی جانب سے کارروائی کی گئی۔۔۔

 تو دکانداروں نے مبینہ طور پر سرکاری اہلکاروں کیخلاف احتجاج کرتے ہوئے دکانداروں کو اکٹھا کرنے کیلئے لاؤڈ سپیکر پر اعلان کرنا شروع کر دیئے گئے ۔ جس پر پولیس نے احتجاج کرنے اور لاؤڈ سپیکر کا استعمال کرنیوالے دکانداروں کیخلاف مقدمہ درج کرکے قانونی کارروائی شروع کر دی ہے ۔

 

