  • فیصل آباد
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)کھلا پٹرول فروخت کرنیوالے دکاندار کو گرفتار کر لیا گیا۔تھانہ غلام محمد آباد کے علاقے سلیمانیہ چوک میں پولیس نے کھلا پٹرول فروخت کرنیوالے دکاندار محمد علی کو گرفتار کرلیا۔ جس کے قبضے سے پٹرول برآمد کرکے مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ۔

