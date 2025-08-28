پالیسی نہ بدلی تو کسان گندم کاشت نہیں کرینگے :سردار ظفر
فیصل آباد(سٹی رپورٹر) کسان بورڈ پاکستان کے مرکزی صدر سردار ظفر حسین خاں نے کہا ہے کہ اگر حکومت نے گندم خریداری کی پالیسی تبدیل نہ کی تو کسان آئندہ سیزن میں گندم کی کاشت نہیں کریں گے ۔
حکومت نے گندم بحران کا حل تلاش نہ کیا تو ملک بڑے غذائی بحران کا شکار ہوسکتا ہے ، جس کی تمام تر ذمہ داری حکمرانوں پر عائد ہوگی۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے المرکز الاسلامی چنیوٹ بازار میں کسان بورڈ کے ڈویژنل مشاورتی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا، جس میں صوبائی صدر رشید منہالہ، امیر جماعت اسلامی محبوب الزماں بٹ اور ڈویژنل صدر علی احمد گورایہ بھی شریک تھے ۔ سردار ظفر نے کہا کہ مافیا کسان سے 1900 روپے فی من گندم خرید کر مارکیٹ میں 3100 روپے میں فروخت کررہا ہے ، جو کسانوں کی کھلی لوٹ مار ہے ۔انہوں نے کہا کہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں گندم خریداری کی ذمہ دار ہیں مگر کسانوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا ہے ۔ موجودہ حکومت کسان دشمنی کی تمام حدیں پار کرچکی ہے اور کسانوں کا معاشی قتلِ عام کر رہی ہے ۔اجلاس میں مطالبہ کیا گیا کہ ٹیوب ویلوں کیلئے بجلی کا فلیٹ ریٹ مقرر کیا جائے ، زرعی ادویات، بیج اور کھادوں کی قیمتیں کم کی جائیں، بلاسود قرضے فراہم کیے جائیں، گنے کی قیمت چینی کے ریٹ کے مطابق طے کی جائے اور سیلاب متاثرہ علاقوں کو آفت زدہ قرار دے کر زرعی ایمرجنسی نافذ کی جائے ۔