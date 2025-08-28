صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ربیع الاول کا چاند نظر آنے پر کھرڑیانوالہ میں مشعل بردار ریلی

  • فیصل آباد
ربیع الاول کا چاند نظر آنے پر کھرڑیانوالہ میں مشعل بردار ریلی

کھرڑیانوالہ (نمائندہ دنیا )ربیع الاول کا چاند نظر آنے پر کھرڑیانوالہ میں عاشقانِ رسولﷺ کی جانب سے مشعل بردار ریلی نکالی گئی جس میں سینکڑوں افراد نے شرکت کی۔ ریلی مین بازار جھمرہ روڈ سے شروع ہو کر اڈا چوک کھرڑیانوالہ تک پہنچی۔

اس موقع پر علمائے کرام نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ربیع الاول کا مہینہ مسلمانوں کے لیے باعثِ رحمت اور خوشی کا مہینہ ہے ۔ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادات اور محافلِ میلاد کا انعقاد کیا جانا چاہیے ۔ انہوں نے کہا کہ حضور اکرم ﷺ کی ولادت باسعادت اسی مہینے میں ہوئی، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس مہینے کو جوش، جذبہ اور عقیدت سے منائیں۔علمائے کرام کا کہنا تھا کہ حضور ﷺ سے سچی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی تعلیمات اور سنتِ نبوی پر عمل کیا جائے ۔ سیرتِ طیبہ پر عمل پیرا ہو کر ہی مسلمان دین و دنیا میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ریلی کے دوران خطاب کرنے والوں میں عامر علی شریفی، علامہ تنویر مدنی، امجد قادری، احسان قادری اور ذوالفقار احمد بھٹی شامل تھے ، جنہوں نے حضورﷺ کی ولادتِ باسعادت اور اس کے فیوض و برکات پر روشنی ڈالی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

واسا کا گرینڈ آپریشن،56لاکھ روپے وصول

سیلاب متاثرہ علاقوں کے سکولوں میں کلاسز معطل،ریکارڈ،فرنیچر محفوظ کرنے کا حکم

ڈی سی ،ڈی پی او وہاڑی کا سیلاب زدہ علاقوں میں انتظامات کا جائزہ

بریسٹ فیڈنگ ویک کے سلسلہ میں آگاہی سیمینار اور واک

گگومنڈی نادرا آفس میں ان ٹرینڈ عملہ، شہری مشکلات کا شکار

جماعت اسلامی محض سیاسی نہیں بلکہ انسانی فلاح و انصاف کی تحریک

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تھوڑا سا گلہ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
صفائی سے ہونے والی واردات…(آخری )
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
سیرت اور ہمارا رویہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
تیز بارشوں سے تند سیلابوں تک
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
پھول اور پنکھڑیاں
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
اٹھارہویں آئینی ترمیم …(1)
مفتی منیب الرحمٰن