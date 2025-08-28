ربیع الاول کا چاند نظر آنے پر کھرڑیانوالہ میں مشعل بردار ریلی
کھرڑیانوالہ (نمائندہ دنیا )ربیع الاول کا چاند نظر آنے پر کھرڑیانوالہ میں عاشقانِ رسولﷺ کی جانب سے مشعل بردار ریلی نکالی گئی جس میں سینکڑوں افراد نے شرکت کی۔ ریلی مین بازار جھمرہ روڈ سے شروع ہو کر اڈا چوک کھرڑیانوالہ تک پہنچی۔
اس موقع پر علمائے کرام نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ربیع الاول کا مہینہ مسلمانوں کے لیے باعثِ رحمت اور خوشی کا مہینہ ہے ۔ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادات اور محافلِ میلاد کا انعقاد کیا جانا چاہیے ۔ انہوں نے کہا کہ حضور اکرم ﷺ کی ولادت باسعادت اسی مہینے میں ہوئی، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس مہینے کو جوش، جذبہ اور عقیدت سے منائیں۔علمائے کرام کا کہنا تھا کہ حضور ﷺ سے سچی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی تعلیمات اور سنتِ نبوی پر عمل کیا جائے ۔ سیرتِ طیبہ پر عمل پیرا ہو کر ہی مسلمان دین و دنیا میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ریلی کے دوران خطاب کرنے والوں میں عامر علی شریفی، علامہ تنویر مدنی، امجد قادری، احسان قادری اور ذوالفقار احمد بھٹی شامل تھے ، جنہوں نے حضورﷺ کی ولادتِ باسعادت اور اس کے فیوض و برکات پر روشنی ڈالی۔