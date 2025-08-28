فیکٹریوں کی بندش، نقصان صرف مزدور کا ہو رہا : میاں عادل باری
پینسرہ (نمائندہ دنیا )پاور لوم اونرز ایسوسی ایشن کے رہنما میاں عادل باری نے کہا ہے کہ فیکٹریوں کی 27 روزہ بندش سے اصل نقصان صرف مزدور کا ہو رہا ہے ۔
مزدور رہنماؤں میں سے کوئی خود مزدوری نہیں کرتا، ان کا خرچ تو چل رہا ہے اور مالکان کا بھی گذارا ہو رہا ہے ، لیکن مزدور بے روزگار ہو کر فاقوں کا شکار ہیں۔انہوں نے کہا کہ مزدور رہنماؤں نے آج تک کسی مزدور کا بجلی یا گیس کا بل ادا کیا اور نہ ہی کسی کے گھر میں راشن پہنچایا۔ محض مزدور حقوق کے نعرے لگانے سے مسائل حل نہیں ہوتے ۔ ہم فیکٹریاں چلانے کو تیار ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ لیڈران فیکٹریوں میں مداخلت نہ کریں۔