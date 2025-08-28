صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جھنگ : 10 میڈیکل ریلیف کیمپ قائم ، ریسکیو بوٹس تعینات

  • فیصل آباد
جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر) جھنگ میں پنجاب ایمرجنسی سروس ریسکیو 1122 جھنگ کی تمام ٹیمیں ہائی الرٹ پر کر دی گئی ہیں اور سیلابی خطرے سے نمٹنے کے لیے فوری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔

ریسکیو ذرائع کے مطابق دریائے چناب کے ساتھ 20 مقامات پر ریسکیو بوٹس، ماہر تیراک اور جدید آلات تعینات کر دئیے گئے ہیں، جبکہ متاثرہ علاقوں میں ہنگامی طبی امداد کی فراہمی کے لیے 10 میڈیکل ریلیف کیمپس بھی قائم کیے گئے ہیں۔ضلعی انتظامیہ اور ریسکیو 1122 نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ نشیبی علاقوں کو فوری طور پر خالی کر کے محفوظ اور بلند مقامات پر منتقل ہو جائیں۔ ہنگامی صورت میں فوری طور پر ہیلپ لائن 1122 پر رابطہ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے ۔ریسکیو حکام نے واضح کیا ہے کہ موبائل فون چارج رکھے جائیں، بزرگوں اور بچوں کی حفاظت کو ترجیح دی جائے ۔

 

