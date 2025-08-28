ڈبکلاں کا حفاظتی بند ٹوٹ پھوٹ کا شکار، لو گوں میں خوف
شورکوٹ (نمائندہ دنیا )ڈبکلاں کا حفاظتی بند ٹوٹ پھوٹ کا شکار، علاقہ میں خوف و ہراس شورکوٹ کے نواحی علاقے ڈبکلاں میں واقع حفاظتی بند متعدد مقامات سے شدید ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا ہے۔۔۔
جس کے باعث علاقے میں خوف و ہراس کی فضا قائم ہے ۔ حالیہ بارشوں اور دریائے چناب میں ممکنہ سیلابی صورتحال کے تناظر میں یہ بند انتہائی اہمیت اختیار کر چکا ہے ۔ذرائع کے مطابق حفاظتی بند شہر ڈبکلاں سے چند قدم کے فاصلے پر واقع ہے ، جس کی دوسری سمت دریائے چناب بہتا ہے ۔ مقامی افراد کا کہنا ہے کہ بند کی خستہ حالی کے باعث اگر فوری طور پر مرمت کا آغاز نہ کیا گیا تو یہ کسی بھی وقت ٹوٹ سکتا ہے جس کے نتیجے میں ڈبکلاں شہر کو بڑے پیمانے پر جانی و مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ۔اہالیانِ علاقہ نے اس سنگین صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اسسٹنٹ کمشنر شورکوٹ میڈم شازیہ رحمان سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ وہ فی الفور نوٹس لیتے ہوئے متعلقہ اداروں کو ہنگامی بنیادوں پر بند کی مرمت کے احکامات جاری کریں۔مقامی لوگوں نے یہ مطالبہ بھی کیا ہے کہ آئندہ کے لیے حفاظتی بند کی باقاعدہ دیکھ بھال اور مرمت کو مستقل بنیادوں پر یقینی بنایا جائے تاکہ ہر سال آنے والے ممکنہ سیلابی خطرات سے شہریوں کو تحفظ فراہم کیا جا سکے ۔