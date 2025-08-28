ٹی بی کے مریضوں کے علاج ، فلاح و بہبود کے اقدامات کر رہے :میاں عاطف سعید
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ڈسٹرکٹ اینٹی ٹی بی ایسوسی ایشن ضلع بھر کے ٹی بی کے مریضوں کی فلاح و بہبود اور انہیں علاج معالجہ کی بہترین سہولیات کی فراہمی کے لئے گرانقدر اقدامات عمل میں لا رہی ہے۔۔۔
جبکہ عوام میں ٹی بی کے حوالے سے شعور و آگاہی کو بھی عام کیا جارہا ہے ، تاکہ اس بیماری پر قابو پایا جا سکے ،ان خیالات کااظہار سیکرٹری انفارمیشن ڈسٹرکٹ اینٹی ٹی بی ایسوسی ایشن میاں عاطف سعید نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کیا ، انہوں نے بتایا کہ گورنمنٹ ٹی بی کلینک میں ایسوسی ایشن کی جانب سے جدید لیبارٹری کی سہولت فراہم کی گئی ہے ، ایکسرے پلانٹ نصب کیا گیا ہے جبکہ مریضوں کو مفت ادویات اور ٹیسٹ کی سہولت بھی مہیا کی جا رہی ہے ۔