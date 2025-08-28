کمالیہ:راوی پل کے 8 میں سے 5 دروازے کئی سال سے بند
کمالیہ (نمائندہ دنیا) کمالیہ کے مقام پر دریائے راوی میں پانی کی سطح خطرناک حد تک بڑھ گئی ہے جس کے باعث سینکڑوں ایکڑ زرعی اراضی زیرِ آب آچکی ہے اور کھڑی فصلیں مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہیں۔
ذرائع کے مطابق کمالیہ کے مقام پر دریا کے کناروں کا لیول بھی کم ہو چکا ہے جس سے سیلاب کے خطرات مزید بڑھ گئے ہیں۔تشویشناک امر یہ ہے کہ چیچہ وطنی راوی پل کے آٹھ دروازوں میں سے پانچ دروازے کئی سال سے بند ہیں جس کے باعث پانی کی روانی شدید متاثر ہوتی ہے اور نشیبی علاقے مستقل خطرے کی زد میں رہتے ہیں۔نواحی علاقے جھلار سگلہ، خان دا چک اور تارا حویلی میں پانی کی بڑھتی سطح کے سبب مقامی کسان شدید متاثر ہو رہے ہیں اور فصلوں کی تباہی نے انہیں شدید پریشانی سے دوچار کر دیا ہے ۔ ماہرین نے تجویز پیش کی ہے کہ عوام کو ریلیف فراہم کرنے اور نقصانات کم کرنے کے لیے فوری طور پر راوی پل کے بند دروازے کھولے جائیں تاکہ پانی کی روانی بہتر ہو اور سیلابی خطرات میں کمی لائی جا سکے ۔