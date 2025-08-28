صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بچیانہ:ربیع الاوّل میں امن و امان کی بحالی کیلئے امن کمیٹی کا اجلاس

  • فیصل آباد
بچیانہ:ربیع الاوّل میں امن و امان کی بحالی کیلئے امن کمیٹی کا اجلاس

بچیانہ( نمائندہ دنیا )ماہ ربیع الاوّل میں امن و امان کی بحالی کیلئے تھانہ بچیانہ میں ایس ایچ او رانا ذیشان اشرف کی صدارت میں امن کمیٹی کا اجلاس ہوا۔۔۔

جس میں 12ربیع الاوّل کے مرکزی جلوس سمیت میلاد النبی ﷺ کے دیگرجلوسوں کے روٹس کا بغور جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر ایس ایچ او تھانہ بچیانہ رانا ذیشان اشرف نے کہا کہ غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کا خاص خیال رکھتے ہوئے امن و امان کو بحال رکھا جائے اور کسی بھی قسم کی شیر انگیزی سے بچنے کیلئے اپنے اندر موجود کالی بھیڑوں کو پہچانتے ہوئے ان کی حوصلہ شکنی کریں۔

 

