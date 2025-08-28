صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ستھرا پنجاب پروگرام کے ورکرز کی غفلت ، شہری مشکلات کا شکار

  • فیصل آباد
پیرمحل (نمائندہ دنیا)پیرمحل میں ستھرا پنجاب پروگرام کے ورکرز کی غفلت سے شہری مشکلات کا شکار ہوگئے ۔ نالیوں کی صفائی کے بعد گندگی گھروں کے سامنے ڈھیروں کی صورت میں چھوڑ دی جاتی ہے۔۔۔

 جس سے بدبو اور تعفن پھیل کر سانس لینا دشوار ہو جاتا ہے ۔شہریوں کا کہنا ہے کہ کئی کئی دن تک گھروں کے باہر جمع گند نہ صرف تعفن پھیلاتا ہے بلکہ بیماریوں کا باعث بھی بن رہا ہے ۔ ان کا کہنا تھا کہ ورکرز اپنی ٹرالیاں گندی ہونے سے بچانے کے لیے کچرا محلے کے اندر ہی ڈال دیتے ہیں جس سے پورا علاقہ بدبو سے بھر جاتا ہے ۔ہیلپ لائن 1139 پر شکایت درج کروانے پر کال اٹینڈنٹ کا مؤقف تھا کہ نالیوں سے نکالی گئی گندگی کو خشک ہونے کے بعد اٹھایا جائے گا۔ تاہم شہریوں نے مؤقف اختیار کیا ہے کہ یہ طریقہ کار غیر تسلی بخش ہے اور عوامی صحت کے لیے خطرناک ہے ۔شہریوں نے ارباب اختیار سے فوری نوٹس لینے اور کچرے کی بروقت صفائی یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

