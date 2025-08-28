صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جوان ہر وقت عوام کی خدمت کے لئے تیار ہیں :میڈم طاہرہ خان

  • فیصل آباد
جوان ہر وقت عوام کی خدمت کے لئے تیار ہیں :میڈم طاہرہ خان

چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)سیلابی صورتحال کے پیش نظرضلع بھر سیلاب سے متاثرہ افراد کے لئے فلڈریلیف کیمپ بنادیئے گئے ہیں جہاں پر ریسکیو کے اہلکار سیلاب سے متاثرہ افرادکی مدد کے لئے ہمہ وقت تیار ہیں۔۔۔

 چنیوٹ،لالیاں اور بھوآنہ کے مختلف سیلابی علاقوں سے اب تک ریسکیو اہلکار درجنوں افراد کو سلابی پانی سے نکال کرمحفوظ مقامات پر منتقل کرچکے ہیں اس حوالے سے ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر میڈم طاہرہ خان کا کہنا تھا کہ سیلابی صورتحال کے پیش نظر جوان ہر وقت عوام کی خدمت کے لئے تیار کھڑے ہیں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

مسمار چار دیواری 15دن میں دوبارہ بنانے کا حکم

میلاد النبیؐ پر سکیورٹی،بجلی فراہمی کے انتظامات کی ہدایت

شرجیل میمن کاآئندہ ماہ ڈبل ڈیکر بسیں لانے کااعلان

جماعت اسلامی کے حقو ق کراچی مارچ کی تیاریاں شروع

سندھ حکومت کے تحت 35ویں نیشنل گیمز کی تیاریاں

نیپا ہائیڈرنٹ اچانک سربمہر،ٹینکرسروس معطل،شہری پریشان

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تھوڑا سا گلہ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
صفائی سے ہونے والی واردات…(آخری )
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
سیرت اور ہمارا رویہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
تیز بارشوں سے تند سیلابوں تک
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
پھول اور پنکھڑیاں
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
اٹھارہویں آئینی ترمیم …(1)
مفتی منیب الرحمٰن