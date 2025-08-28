جوان ہر وقت عوام کی خدمت کے لئے تیار ہیں :میڈم طاہرہ خان
چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)سیلابی صورتحال کے پیش نظرضلع بھر سیلاب سے متاثرہ افراد کے لئے فلڈریلیف کیمپ بنادیئے گئے ہیں جہاں پر ریسکیو کے اہلکار سیلاب سے متاثرہ افرادکی مدد کے لئے ہمہ وقت تیار ہیں۔۔۔
چنیوٹ،لالیاں اور بھوآنہ کے مختلف سیلابی علاقوں سے اب تک ریسکیو اہلکار درجنوں افراد کو سلابی پانی سے نکال کرمحفوظ مقامات پر منتقل کرچکے ہیں اس حوالے سے ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر میڈم طاہرہ خان کا کہنا تھا کہ سیلابی صورتحال کے پیش نظر جوان ہر وقت عوام کی خدمت کے لئے تیار کھڑے ہیں ۔