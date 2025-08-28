چک جھمرہ:ستھرا پنجاب ٹیم کی کارکردگی میں بہتری آنے لگی
چک جھمرہ (نامہ نگار )روزنامہ دنیا کی خبر پر ایکشن، ستھرا پنجاب ٹیم کی کارکردگی میں بہتری چک جھمرہ سٹی اور تحصیل میں صفائی ستھرائی کا نظام بہتر ہونے لگا۔
تفصیلات کے مطابق گزشتہ دنوں دنیا نیوز میں خبر شائع ہوئی تھی کہ چک جھمرہ سٹی اور تحصیل میں ستھرا پنجاب کے سینٹری ورکرز اور سپروائزرز کی عدم دلچسپی کے باعث صفائی کا عمل تقریباً معطل ہو چکا ہے ۔ خبر کی اشاعت کے بعد اسسٹنٹ کمشنر چک جھمرہ، ایف ڈبلیو ایم سی کی مانیٹرنگ ٹیم، سپروائزرز اور متعلقہ حکام نے فی الفور ایکشن لیا۔انتظامیہ اور ایف ڈبلیو ایم سی کے سینٹری ورکرز نے دوبارہ صفائی کا کام شروع کر دیا ہے جس کے نتیجے میں گلی محلوں اور نالیوں کی صفائی میں واضح بہتری آئی ہے ۔ اس اقدام پر اہالیانِ علاقہ نے تحصیل انتظامیہ اور ایف ڈبلیو ایم سی کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ صفائی کا نظام پہلے کے مقابلے میں خاصا بہتر ہو گیا ہے ۔المیزان ایسوسی ایٹس جھمرہ کے ورکرز کی دن رات محنت، اضافی وقت اور اضافی مشینری وسائل کے استعمال سے بھی تحصیل چک جھمرہ کی صفائی ستھرائی کے نظام میں نمایاں بہتری آئی ہے ۔